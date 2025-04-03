التراجع كبير.. تعرف على سعر تيجو 7 موديل 2021 المستعملة

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع بأسعار السيارات السيارات خاصة خلال الشهور القليلة الماضية، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل بعد تأثرها بتراجع الزيرو.

ومع التراجع الأخيرة بأسعار السيارات المستعملة يبحث العديد من المشترين عن أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت، والتي تباع بمتوسط سعري 790 ألف جنيه.

بينما كانت تباع السيارة الصينية تيجو 7 خلال الشهور الماضية بمتوسط سعري 920 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري تيجو 7:

تعتمد تيجو 7 على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تأتي السيارة الـ SUV الصينية بطول 4.50 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.67 متر.

حصلت تيجو 7 على أنظمة أمان في مقدمتها فرامل ABS مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

يأتي هذا بجانب ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات مع حساسات ركن خلفية بكاميرا ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

بينما تزيد الفئة الثانية بوسائد هوائية جانبية وحساسات ركن أمامية.

اعتمدت السيارة على جنوط 17 بوصة وحصلت على مصابيح أمامية هالوجينية مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي أما من الداخل، فقدمت المقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.

بينما تزيد الفئة الثانية بفتحتين USB خلفيين وحامل خلفي للأكواب وفتحة سقف بانورامية وفرش جلد للمقاعد.

اقرأ أيضًا:

للمقبلين على الشرا.. مقارنة تفصيلية بين فيات 500X ونيسان جوك الجديدتين

أرخص سيارة جديدة تقدمها جيتور في مصر

بورشه تطلق أيقونتها 911 Carrera S الجديدة.. تتجاوز 9 ملايين جنيه