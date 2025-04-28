لأول مرة بمصر.. طرح هيونداي IONIQ 5N الكهربائية الجديدة كليًا (أسعار ومواصفات)

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، عن إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة IONIQ 5N، التي تأتي بتجهيزات مبتكرة ومصممة لتلبية محبي الأداء العالي.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية ستتوفر هيونداي IONIQ 5N بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 3.750.000 جنيه.

يأتي إطلاق IONIQ 5N بحسب بيان، كخطوة ضمن استراتيجية جي بي أوتو، التي تسعى إلى تطوير قطاع السيارات في مصر من خلال تقديم طرازات تجمع بين الابتكار ومعايير الجودة.

الأبعاد الخارجية لهيونداي IONIQ 5N

تتميز السيارة بمواصفات خارجية تجمع بين الأناقة والطابع الرياضي، حيث تأتي مزودة بـ جنوط سبور مقاس "21، بالإضافة إلى مجموعة طوارئ إطارات مؤقتة لضمان السلامة في مختلف الظروف.

كما تتميز بتصميم عصري يشمل أكرة خارجية مخفية تعزز من انسيابية الشكل الخارجي، إلى جانب حلية سوداء خارجية تضفي لمسة من التميز والجاذبية.

القدرة والأداء لهيونداي IONIQ 5N

تتميز السيارة بمحرك من نوع PMSM والذي ويقدم أداءً استثنائيًا من خلال المحركين الأمامي والخلفي. تبلغ أقصى قوة للمحرك الأمامي (KW) نحو 166/175 (N Grin Boost)، بينما تصل أقصى قوة للمحرك الخلفي (KW) إلى 282/303 (N Grin Boost)، لتبلغ القوة الإجمالية (KW) نحو 448/478 (N Grin Boost). وبقوة حصانيه مجمعة (HP) حوالي 600.7/640.9 (N Grin Boost).

تقدم هيونداي IONIQ 5N ببطارية "Lithium Ion" بسعة 84 كيلوواط في الساعة، ما يوفر أداءً مميزًا ومدى قيادة طويل. ويتميز نظام الشحن بمرونة عالية، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة باستخدام شاحن سريع بقوة 350 كيلوواط، أو خلال 7 ساعات و35 دقيقة باستخدام شاحن بطيء بقوة 10.5 كيلوواط، بما يتناسب مع مختلف أنماط الاستخدام اليومية.

أنظمة الأمان في هيونداي IONIQ 5N

تتميز سيارة IONIQ 5N بمواصفات الأمان العالية، حيث حصلت على تقييم خمس نجوم من USA - NHTSA، وتصنيف TSP+ من USA - IIHS، بالإضافة إلى تقييم خمس نجوم من EU - EURO NCAP كما حققت أعلى تصنيف في KNCAP، مما يعكس التزامها بأعلى معايير السلامة العالمية.

كما تأتي سيارة IONIQ 5N بأنظمة حديثة للسلامة لضمان تجربة قيادة آمنة ومتطورة، تتميز بتقنيات متقدمة مثل المحافظة على الحارة المرورية والمحافظة على القيادة في المسار.

كما توفر السيارة خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ التي تعمل على تجنب الاصطدامات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز رؤية النقطة العمياء في الشاشة الأمامية ونظام تحذير النقطة العمياء.

التجهيزات الداخلية في هيونداي IONIQ 5N

تجمع السيارة بين الفخامة والعملية، حيث تتميز بمقاعد ألكانتارا وأكر داخلية بطلاء معدني أنيق، إلى جانب شماسات أمامية مزودة بمرآة وإضاءة، مع خاصية الامتداد لزيادة الراحة أثناء القيادة. كما تتضمن شبكة تثبيت بصندوق الأمتعة لتأمين الأغراض أثناء التنقل، إلى جانب نظام التحكم في مقاومة الشحن من المقود، مما يعزز من سهولة التحكم وأداء القيادة.

وسائل الراحة والترفيه في هيونداي IONIQ 5N

وفيما يخص وسائل الراحة، تتميز السيارة بمواصفات متقدمة تعزز الراحة والأمان أثناء القيادة، حيث تأتي مجهزة بـ شاشة عرض فى نطاق الرؤية.

يتوفر كذلك زجاج أمامي كاتم للصوت لتقليل الضوضاء الخارجية وتعزيز تجربة قيادة هادئة؛ فضلًا عن نظام الصوت Bose الذي يوفر جودة صوت استثنائية لمنح الركاب تجربة استماع ممتعة.

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