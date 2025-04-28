رابطة التجار: "أسعار السيارات المستعملة تراجعت 15% لهذه الأسباب"

كتب - محمد جمال:

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجارة السيارات المصرية، إن أسعار السيارات في سوق المستعمل شهدت تراجعًا تراوح بين 10 و15% خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي" أن السيارات المجمعة محليًا التي طرحت بالسوق منذ بداية 2025، أسهمت في تراجع نسبي في الأسعار سواء بسوق الزيرو أو المستعمل.

ويشهد سوق السيارات منذ مطلع العام 2025 الجاري نشاطًا مع اتجاه عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية لطرح طرز جديدة بالسوق وتحريك أسعار طرز أخرى.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية يلقى سوق السيارات المستعملة الجديد على طريق (القاهرة - العين السخنة)، حالة من الرواج والازدحام وإقبالًا كبيرًا من البائعين والمشترين.

وأوضح أن زيادة المعروض والتنوع خاصة بالفئة الاقتصادية عزز الإقبال على المستعمل وتراجع أسعاره، ذلك بعد فترة من الزيادات الكبيرة غير المبررة بالتزامن مع أنخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وأكد أن زيادة المعروض وانخفاض الأسعار في سوق سيارات الزيرو، جعل التجار في سوق المستعمل يعيدون النظر في تسعير سياراتهم مثلما يحدث في الزيرو.

وأنهى رئيس رابطة التجار بالتشديد على أن تاجر المستعمل يجب أن يعلم "الزبون" إذا ما وجد أسعار سوق المستعمل متقاربة مع الزيرو فسيتوجه للزيرو.

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