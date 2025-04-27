رغم التخفيضات.. "أوفر برايس" حتى 100 ألف جنيه على أحدث سيارتين مجمعتين بمصر

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار مع تراجع أسعار عدد من السيارات وانضمام طرازات جديدة إلى قطاع السيارات الاقتصادية، إضافة إلى دخول أكثر 4 سيارات للتجميع خلال العام 2025.

وبالرغم من حالة الاستقرار التي يشهدها السوق، إلا أن ظاهرة "الأوفر برايس" لا تزال تطارد عدد من الجديد وخاصة تلك السيارات المجمعة محليًا ومنها بروتون ساجا وشيفرولية أوبترا.

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السبب وراء استمرار فرض مبالغ إضافية للتسليم الفوري لسيارات مثل أوبترا وساجا يرجع إلى قلة أعداد المتوفرة بالسوق سواء لدى الموزعين المعتمدين أو التجار.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار شيفروليه أوبترا و بروتون ساجا بعد تطبيق الأوفر برايس عليهما:

شيفروليه أوبترا

يوفر عدد من كبار موزعي ومعارض السيارات بالسوق المصري، السيارة شيفروليه أوبترا السيدان العائلية المجمعة محليا موديل 2025 للتسليم الفوري دون حجز أو انتظار بـ "أوفر برايس" يتراوح بين 80 إلى 100 ألف جنيه مضافًا للسعر الرسمي.

تعتمد أوبترا الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

وتأتي أوبترا بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

بروتون ساجا

تباع بروتون ساجا السيدان العائلية المجمعة محليا موديل 2025 من قبل عدد من كبار موزعي ومعارض السيارات بالسوق المحلي بـ "أوفر برايس" يتراوح بين 50 إلى 60 ألف جنيه مضافًا للسعر الرسمي.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تقدم ساجا 2025 بباقة من التجهيزات الجديدة أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

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