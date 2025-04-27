مصدر في جي بي أوتو يكشف موعد تقديم سيارات جينيسيس الفاخرة بمصر

كتب - محمود أمين:

كشف مصدر مسؤول داخل شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعدد من العلامات التجارية العالمية في مصر، عن قرب عودة علامة جينيسيس الكورية الفاخرة إلى السوق المحلي بعد سنوات من الغياب.

وتعد سيارات جينيسيس الذراع الفاخر في شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، وكانت حتى أواخر عام 2018 تتبع لهيونداي إداريًا وتسويقيًا، ذلك قبل أن تنفصل وتصبح علامة تجارية مستقلة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"مصراوي" أن جي بي أوتو أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإطلاق العلامة رسميًا، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت بالفعل من تجهيز البنية التحتية الخاصة بصالات عرض طرازات جينيسيس، بما يتناسب مع هوية العلامة الفارهة.

وأضاف أن العلامة الكورية الجنوبية تخطط لتقديم مجموعة من الطرازات الفاخرة التي ستلبي تطلعات مختلف الفئات الباحثة عن سيارة تجمع بين الفخامة والاعتمادية، مع ضمان الراحة من خلال وكيل معتمد بالسوق المصري.

وأكد أن جينيسيس ستدخل المنافسة بقوة ضمن فئة السيارات الفارهة، وستقدم سيارات تجمع بين الأداء المتميز والتصميم العصري الفاخر، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة والطلب المتنامي على السيارات الفخمة في مصر.

وأشار المصدر إلى أن الكشف الرسمي عن علامة جينيسيس في السوق المصري سيتم قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، دون أن يفصح عن تفاصيل محددة تتعلق بأنواع الطرازات أو الموديلات التي سيتم تقديمها في المرحلة الأولى.

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة تقدمها شيفرولية في مصر.. موديل 2026 ولا تتجاوز 770 ألف جنيه

القائمة الكاملة لأسعار سيارات بايك خلال أبريل.. تبدأ من 800 ألف جنيه

منافسة شرسة بين 13 سيارة سيدان جديدة بمصر.. أسعارها أقل من مليون جنيه