منافسة شرسة بين 13 سيارة سيدان جديدة بمصر.. أسعارها أقل من مليون جنيه

كتب - محمد جمال:

شهد سوق السيارات المصري خلال الأشهر القليلة الماضية، تغيرات بخريطة الطرازات السيدان العائلية الاقتصادية، إذ تراجعت أسعار بعض الطرازات وانضمت سيارات أخرى إلى السوق.

وتضم فئة السيارات السيدان الاقتصادية والتي لا تتجاوز مليون جنيه كبيرة 13 سيارة خلال شهر أبريل الجاري، يأتي ذلك بالتزامن مع الطروحات المحلية والتخفيضات الكبيرة بأسعار السيارات المستوردة والمجمعة محليًا.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على السيارات الـ13 وأسعارها الرسمية:

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 660.000 جنيه للفئة القياسية، و710.000 جنيه للفئة الثانية، و735.000 جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

سوزوكي ديزاير

تتاح السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 أمام المستهلكين في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بناقل حركة أوتوماتيك، ويبلغ سعرها الرسمي 785 ألف جنيه.

سوزوكي ديزاير مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بقوة 81 حصان، مع عزم 113 نيوتن متر عند 4200 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 نقلات.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 الجديدة من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والثانية سعرها الرسمي 695.000 جنيه، والفئة الثالثة سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.\

بايك U5 Plus

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 800 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

هيونداي إلنترا AD

الفئة الأولى فقط من هيونداي إلنترا AD موديل 2025 التي تباع تحت المليون جنيه وسعرها الرسمي 990 ألف جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1600 سي سي يمنحها قوة 127.5 حصان، 155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

هيونداي أكسنت RB

تتوفر أكسنت RB التي يقدمها الصانع الكوري بالسوق المصري بـ5 فئات وأسعارها تبدأ من 795 ألف جنيه للفئة الأولى والثانية 825 ألف جنيه والثالثة 870 ألف جنيه، والرابعة 890 ألف جنيه والخامسة 925 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

جيلي إمجراند

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 879 ألف جنيه للفئة الأولى، و 999 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

رينو تاليانت

تتوفر رينو تالينت في مصر بسعر يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى بينما جاءت الفئة الثانية بسعر 799 ألف جنيه.

تأتي رینو تالیانت بمحرك تربو تم تطويره بالتعاون مع فريق رينو العالمي لسابقات فورميولا 1، مع أداء سلس سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصان وعزم دوران یبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT.

إم جي 5

تقدم إم جي 5 موديل 2025 السيدان العائلية الجديدة في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 900 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون جنيه.

حملت MG5 محرك 4 سلندرذو سحب طبيعي للهواء بسعة 1500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

ميتسوبيشي أتراج

تتوفر أتراج موديل 2025 الجديدة خلال الشهر الجاري بفئة واحدة سعرها الرسمي 790.000 ألف جنيه.

ميتسوبيشي أتراج الجديدة تقدم بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

بروتون ساجا

تتوفر بروتون ساجا موديل 2025 الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 650 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيفرولية أوبترا

تعمل أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا موديل 2026 الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 745 ألف جنيه للفئة الأولى، الفئة الثانية بسعر 770 ألف جنيه.

فيات تيبو

تقدم فيات تيبو مانيوال موديل 2025 في السوق المصري بسعر رسمي 694.900 جنيه، وتعد هي أرخص سيارة أوروبية متاحة بمصر خلال شهر أبريل الجاري.

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويتاح بالنسخة المزودة بناقل حركة يدوي من السيارة، ومحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان بالنسخة الأوتوماتيك.

تبلغ السرعة القصوى للنسخة المزودة بمحرك 1.4 لتر إلى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، بينما مع المحرك سعة 1.6 لتر تبلغ سرعتها القصوى 192 كم/س.

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