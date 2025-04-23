يحيى عبد الحليم رئيسًا تنفيذيًا لتحالف الصافي النصر أوتوموتيف

القاهرة - (مصراوي):

أعلن تحالف "مجموعة الصافي" و"شركة النصر للسيارات" عن تعيين يحيى عبد الحليم رئيسًا تنفيذيًا لشركة "إس إن أوتوموتيف" SN Automotive الصافي النصر أوتوموتيف.

وبحسب بيان، فقد وقع الاختيار على عبد الحليم لقيادة مراحل الاستعدادات النهائية لإطلاق مجموعة متنوعة من طرازات السيارات الحديثة، بأسعار تنافسية، مع مواصفات وجودة عالمية.

يمتلك يحيى عبد الحليم خبرة تزيد عن 30 عامًا بقطاع السيارات شغل خلالها مناصب قيادية في عدد من شركات السيارات العالمية في مصر والخليج، مثل تويوتا والمجموعة البافارية (BMW) ونيسان ورينو وأودي بمصر، إلى جانب هيونداي ونيسان بالمملكة العربية السعودية وهامر وكاديلاك بالامارات.

تمثل "إس إن أوتوموتيف" ثمرة شراكة استراتيجية بين مجموعة الصافي وشركة النصر للسيارات، برأس مال 500 مليون جنيه قابل للزيادة، وهي وكيل لكبرى الشركات الصينية في قطاع السيارات.

وتتولى المجموعة مسؤولية تمويل المشروع إلى جانب الحصول على حقوق تجميع وتصنيع السيارات والتوزيع داخل السوق المحلي، في حين تقوم شركة النصر للسيارت بجميع أنشطة التصنيع، في إطار رؤية تهدف إلى بناء صناعة سيارات محلية متكاملة ومستدامة.

وتبلغ نسبة مجموعة الصافي في الشركة 76%، وشركة النصر للسيارات 24%، ويهدف التحالف إلى دفع عجلة توطين صناعة السيارات في مصر، تماشيًا مع رؤية "مصر 2030" الرامية لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعة.

وقال يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إن أوتوموتيف" : "نسعى لإحداث نقلة نوعية في صناعة السيارات المصرية. ونحقق ذلك من خلال دمج الخبرات العالمية، والتكنولوجيا المتطورة، مع الإمكانات المحلية.

وأضاف عبد الحليم أنهم كما يستهدفون تقديم سيارات ليست فقط بأسعار تنافسية، بل أيضًا بمواصفات تلبي تطلعات العميل المصري الذي يبحث عن الأداء و الجودة و الرفاهية والكفاءة."

وتعد "إس إن أوتوموتيف" نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تعتمد على مصانع شركة النصر المتطورة في حلوان، والمجهزة بأحدث خطوط الانتاج الآلية، كما تستهدف تعزيز التصنيع المحلي عبر زيادة نسبة المكون المحلي من 45% إلى أكثر من 60%، ما يدعم الصناعات المغذية ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد رئيس SN Automotive حرص التحالف على تبني أحدث التقنيات في عمليات التجميع والتصنيع، وكذا السعي لتشكيل نقطة تحول في صناعة السيارات المحلية.

وأوضح أن أهداف التحالف لا تقتصر على تلبية الطلب المحلي، بل إلى تصدير السيارات المُصنعة إلى دول شمال أفريقيا، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للبلاد، والاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا."

وتسعى "إس إن أوتوموتيف" وفقًا للبيان الصادر عنها، على تعميق التعاون مع شركات المكونات المحلية، وتوسيع شبكة معارضها ومراكز الخدمة لتغطية كافة محافظات مصر، من أجل إحداث تغيير إيجابي في قطاع السيارات، والمشهد الصناعي المصري ككل.