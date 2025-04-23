تراجعت 130 ألف جنيه.. أسعار جيلي أوكافانجو 7 راكب الجديدة بعد التخفيض

كتب - محمد جمال:

أقرت مجموعة أبو غالي موتورز الوكيل المحلي لعلامة جيلي التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة أوكافانجو الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات المستوردة بقيمة 130 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تراجعت أسعار جيلي أوكافانجو وأصبح سعرها مليون و639 ألف جنيه بدلاً من مليون و769 ألف جنيه للفئة premium الوحيدة المتحاة بالسوق.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لجيلي أوكافانجو الجديدة بالسوق المصري:

محرك جيلي أوكافانجو

تعتمد أوكافانجو على نظام دفع هجين، مكون من محرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع محرك كهربائي EMS، بقوة 48 فولت، لتصل القوة الإجمالية إلى 190 حصان، وعزم الدوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع دفع أمامي للعجلات.

أبعاد جيلي أوكافانجو

يبلغ طول أوكافانجو 4835 مم، وعرضها 1900 مم، وارتفاعها 1780، بينما تبلغ مساحة صندوق الأمتعة 257 لتر، وتصل إلى 2050 لتر عند طي الصفوف الخلفية.

تجهيزات سيارة جيلي الـ7 راكب

مقصورة أوكافانجو مزودة بمكيف هواء ثلاثي المنطقة، مع فتحات للركاب في الصف الثالث، وشاشة وسطية مقاس 10.25 للتحكم في أنظمة السيارة، ومقاعد جلد يمكن التحكم فيها كهربائيًا.

الأمان في جيلي أوكافانجو

أوكافانجو مزودة بـ 6 وسائد هوائية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ونظام تثبيت السرعة، وكاميرا 360 درجة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

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