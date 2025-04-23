بعد تأجيله.. تعرف على تفاصيل مزاد لبيع سيارات جمرك بورسعيد

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تأجيل جلسة مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات من مهمل ومتروك ومصادر جمرك بورسعيد البحري.

وكان من المقرر انعقاد المزاد يوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري، قبل أن تعلن الخدمات الحكومية عن تأجيل الجلسة لتقام ظهر يوم الأربعاء 30 أبريل.

وتقام جلسة المزاد وفقًا للمعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ويطرح للتزايد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات، لوطات سيارات ملاكي وإسعاف وموتوسيكلات، ماركات (مرسيدس - رينو - هوندا - فولكس فاجن - بي إم دبليو - كيا - هيونداي).

ونوهت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 10 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)