بعد أقل من شهرين على طرحها.. 100 ألف جنيه زيادة بأسعار أوبل جراند لاند الجديدة

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، وكلاء علامة أوبل الألمانية في مصر، زيادة أسعار أوبل جراند لاند الجديدة كليًا بقيمة 100 ألف جنيه والتي تقديمها للسوق المصري نهاية شهر فبراير الماضي من العام 2025.

تبدأ أسعار جراند لاند موديل الـ SUV موديل 2025 من مليون و950 ألف جنيه للفئة الأولى ، أما الفئة الثانية تقدم مقابل 2 مليون و50 ألف جنيه، الفئة الثالثة عالية التجهيزات تقدم مقابل 2 مليون و200 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوبل جراند لاند الجديدة بالسوق المصري:

تقدم أوبل جراند لاند الجديدة بمحرك 1600 تربو بقوة 180 حصان وعزم 240 نيوتن متر، كما تقدم مساحة شنطة تبلغ 550 لتر لتلبية احتياجات التخزين، وتتوفر بـ6 ألوان.

تقدم جراند لاند بأنظمة أمان متطورة أبرزها 6 وسائد هوائية، مع نظام مساعدة السائق على الانتباه، ونظام مكابح الطوارئ، بالإضافة إلى كاميرا خلفية تسهل عملية الركن، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع المكابح على العجلات، ما يعزز مستوى الأمان في جميع الفئات، ونظام كاميرا 360 درجة الذي يوفر رؤية محيطية شاملة، مما يسهل المناورة في الأماكن الضيقة. بينما تميزت أيضا بأنظمة أمان إضافية مثل تنبيه الخروج من المسار، وتنبيه النقاط العمياء.

داخل المقصورة، توفر السيارة في جميع الفئات مقاعد معتمدة من AGR، حيث تقدم دعمًا مثاليًا للظهر وتساهم في تحسين الراحة أثناء القيادة الطويلة. كما تم تجهيز المقصورة بنظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي الاتجاهات مع فتحات تكييف خلفية، والمقاعد في فئة توب لاين+ تأتي مع جلد فخم مزود بوظيفة المساج والتبريد، في حين أن فئة هاي لاين وتوب لاين تتميز بمقاعد قماشية بلوني الرمادي والأسود مع تعديل يدوي للمقعد في 10 اتجاهات في الفئات الأعلى، تم تجهيز السيارة بمقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا للمقاعد الأمامية في 10 اتجاهات، مما يضيف راحة إضافية، في جميع الفئات، يتم إضافة ميزات مثل السقف البانورامي القابل للفتح، مع ستائر بانوراما تفتح بلمسة واحدة بداية من الفئة الثانية توب لاين.

أما بالنسبة للتكنولوجيا، تحتوي جميع فئات السيارة على شاشة عرض بحجم 16 بوصة تعمل باللمس، مع نظام ملاحة وأوامر صوتية، ودعم لأنظمة الاتصال الحديثة مثلApple CarPlay وAndroid Auto كما تحتوي السيارة على 6 سماعات توفر تجربة صوتية رائعة. ايضا تم توفير شاحن لاسلكي للمزيد من الراحة في جميع الفئات، مما يتيح الاتصال السلس بكل الأجهزة الذكية.

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