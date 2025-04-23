"قصر متنقل".. 20 صورة للسيارة مرسيدس Vision V الفاخرة الجديدة

شنجهاي - (د ب أ):

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن سيارتها “Vision V” الاختبارية الفاخرة أثناء مشاركتها ضمن فعاليات معرض شنجهاي الدولي للسيارات.

قصر على عجلات

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها “Vision V” الاختبارية تقدم تصورا لسيارة الفئة V الفان المستقبلية، والتي ستعد بمثابة قصرا يسير على عجلات؛ حيث تأتي السيارة بتجهيزات فاخرة مثل اثنين من "مقاعد الكابتن" في الخلف مع مسند كهربائي للساقين ووظيفة التدليك، بالإضافة إلى خزانة جانبية مع ميني بار ووحدة شطرنج مدمجة.

وبالضغط على زر، تظهر شاشة مسطحة بحجم 65 بوصة من الأرض أمام الركاب، والتي تستقر أمام الحائط الفاصل عن السائق. ومن يرغب في أجواء الاسترخاء تعرض له السيارة Vision V الاختبارية مناظر طبيعية تأملية مع موسيقى هادئة تصدح من 42 سماعة.

مظهر فخم

وعلى الصعيد الشكلي، تطل السيارة “Vision V” الاختبارية بمظهر فخم؛ حيث تأتي بطول يزيد على 5 أمتار وتخطف الأنظار بشبكة أمامية LED ضخمة، في حين تزين زخارف الكروم الجوانب والجنوط، بالإضافة إلى حلقة إضاءة حمراء في الخلف.

وعلى الصعيد التقني، لم تكشف مرسيدس عن الكثير من البيانات التقنية سوى أن السيارة تعتمد على تقنية 800 فولت لفترات شحن قصيرة ومدى سير يزيد على 500 كلم.