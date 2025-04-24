"مانيوال و أتوماتيك".. 6 سيارات زيرو لا تتجاوز 700 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المشترين اليوم عن السيارات الاقتصادية التي تباع بأسعار رخيصة نسبيًا، وأصبحت هذه الفئة خلال الآونة الأخيرة بها تنوع ملموس مقارنة بالسنوات الماضية.

ويضم التقرير التالي جميع السيارات التي تباع بأقل من 700 ألف جنيه، وجميع هذه السيارات مانيوال عدا سيارتين أتوماتيك "بروتون ساجا"و"سوزوكي إسبريسو".

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات هذه السيارات:

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي،

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 660.000 جنيه للفئة القياسية

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 الجديدة من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

بروتون ساجا

تتوفر بروتون ساجا موديل 2025 الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 650 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

فيات تيبو

تقدم فيات تيبو مانيوال موديل 2025 في السوق المصري بسعر رسمي 694.900 جنيه، وتعد هي أرخص سيارة أوروبية متاحة بمصر خلال شهر أبريل الجاري.

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويتاح بالنسخة المزودة بناقل حركة يدوي من السيارة، ومحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان بالنسخة الأوتوماتيك.

تبلغ السرعة القصوى للنسخة المزودة بمحرك 1.4 لتر إلى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، بينما مع المحرك سعة 1.6 لتر تبلغ سرعتها القصوى 192 كم/س.

سوزوكي إسبريسو

تتوفر سوزوكي إسبريسو "أتوماتيك" فى السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 630 ألف جنيه.

تعتمد سوزوكي إسبريسو الأوتوماتيك على محرك 3 سلندرات، سعة 1000 سي سي، بقوة 67 حصان، عند 5000 لفة في الدقيقة، وعزم 90 نيوتن.متر، عند 3500 لفة في الدقيقة، مع منظومة دفع أمامية للعجلات، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 5 سرعات.

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