بعد طرحها رسميًا.. مقارنة تفصيلية بين بيجو 5008 الجديدة كليًا وسكودا كودياك

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة مانسكو، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، عن إطلاق سيارة بيجو 5008 موديل 2026، والتي تأتي بتحديثات شاملة في التصميم والتقنيات.

ومع طرح 5008 الجديدة كليًا بمصر تدخل سيارة بيجو الفرنسية في منافسة قوية مع سكودا كودياك المنافس الأول لها بنفس الفئة السعرية والتي تبعد عنها بفارق 275 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة شاملة بين سكودا كودياك وبيجو 5008 بالسوق المصري:

أداء محرك سكودا كودياك وبيجو 5008

تعتمد كودياك على محرك TSI بسعة 1.4 لتر، بقوة 150 حصان، وعزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة DSG بسبع سرعات، ينقل العزم إلى العجلات الأمامية، وتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في غضون 9.7 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 202 كلم/ساعة.

تأتي كودياك بمحرك بسعة 1.6 لتر تربو بقوة 180 حصانًا، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

مساحات وأبعاد سكودا كودياك وبيجو 5008

تأتي كودياك 2025 الجديدة بطول 4758 ملم، والعرض 1864 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1659ملم، أما قاعدة العجلات فجاءت بطول يبلغ 2791 ملم.

بلغ طول بيجو 5008 الجديدة كليًا 4788 مم، وعرضها 1889 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1689 مم، مع قاعدة عجلات كبيرة بطول 2898 مم.

التجهيزات الداخلية في كودياك وبيجو 5008

تمتاز مقصورة كودياك الجديدة بطابع عصري بسيط، وفي الفئة الأعلى تجهيزًا تتضمن شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس قياس 13 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، مع شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD.

يتوفر أيضًا مكيّف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًّا مع ذاكرة، نظام تدفئة وتدليك للمقاعد الأمامية، سقف بانورامي كهربائي، نظام إضاءة داخلي، كسوة جلدية بلون Cognac، نظام صوتي عالي الجودة بثماني سماعات، شاحن لا سلكي، مِقود جلدي ثلاثي الأذرع مزود بأزرار للتحكم بناقل الحركةDSG ، وميزة فتح صندوق الأمتعة بدون استخدام اليدين.

داخل المقصورة، توفر بيجو 5008 الجديدة تقدم كودياك لركابها شاشة مقاس 21 بوصة عالية الدقة، كما تحتوي على 10 عناصر تحكم باللمس قابلة للتخصيص والتي توفر اختصارات للوظائف التي يتم استخدامها بشكل متكرر، كما تأتي السيارة بمقاعد مدفأة ومبردة مزودة بنظام التدليك، كما تتميز بيجو 5008 بنظام الإضاءة الداخلية Ambient Lighting الذي يضم 8 ألوان مختلفة.

مواصفات الأمان في كودياك وبيجو 5008

فيما يخص تجهيزات السلامة والأمان، تأتي كودياك بوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر)، ومثبّت سرعة ومحدّد سرعة، إضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، ونظام المساعدةعلى صعود الهضاب والمرتفعات HSA، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، وحسَّاسات الرُّكن الأمامية والخلفية، وكاميرا بانورامية 360 درجة ،وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية المعززة للسلامة والأمان.

تأتي بيجو 5008 الجديدة بمنظومة أمان تشمل 12 حساس خارجي مع نظام راداري متقدم لتشغيل أكثر من 40 نظامًا لدعم السائق، ومثبت السرعة التفاعلي، ونظام تغيير المسار شبه التلقائي، ونظام ضبط السرعة التلقائي مع تتبع سرعات الطريق.

أسعار وفئات في كودياك وبيجو 5008

تتوفر كودياك بأسعار تبدأ من مليونين و700 ألف جنيه للفئة Selection Loft، ومليونين 950 ألف جنيه للفئة Selection Lounge، أما الفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بثلاثة ملايين و400 ألف جنيه.

تقدم بيجو 5008 الجديدة موديل 2026 في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و 425 ألف جنيه للفئة الأولى Allure، أما الفئة الثانية GT الأعلى تجهيزاً قدمت مقابل 2 مليون و 675 ألف جنيه.

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