"المنافسة تشتعل".. تغير خريطة السيارات الكروس أوفر الأرخص بمصر

كتب - محمد جمال:

شهدت قائمة السيارات الكروس أوفر بمصر خلال الأيام القليلة الماضية مفاجآت عدة، أبرزها طرح سيارة جديدة كليًا وتخفيض كبير بأسعار سيارتين، ما نتج عنه زيادة وتيرة التنافس بهذه الفئة.

فقد شهدت قائمة أرخص 5 سيارات كروس أوفر انضمام رينو كارديان الجديدة كليا، وتراجع أسعار جاك JS2 بقيمة 55 ألف جنيه، وانخفاض أسعار جيلي GX3 Pro بقيمة 75 ألف جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أسعار أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر خلال أبريل 2025:

شيري تيجو 3

تقدم أسعار شيري تيجو 3 الرياضية بفئة واحدة سعرها الرسمي 830 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 3 بمحرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

جاك JS2

تقدم جاك JS2 موديل 2025 الجاري بفئة واحدة سعرها الرسمي بسعر 740 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 موديل 2025 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 910 ألف جنيه والثانية سعرها 995 ألف جنيه والفئة الثالثة مليون 70 ألف جنيه

تقدم شيري تيجو 4 برو الجديدة بنسختين من المحركات، الأول تنفس طبيعي 1.5 لتر بقوة 111 حصان، والثاني 1.5 لتر مزودة بشاحن تربو لاستخراج قوة 145 حصان ميكانيكي، يرتبط بناقل حركة CVT.

رينو كارديان

تتوفر رينو كارديان بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

جيلي GX3 Pro

تتواجد جيلي GX3 Pro بعد التخفيض الأخيرة ضمن قائمة الأرخص بمصر وسعرها 850 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

تعتمد سيارة جيلي على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

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