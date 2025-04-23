الزيادة تضرب أسعار سيارات جيلي المحلية.. وإمجراند تفقد لقب الأرخص

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز الوكيل المحلي لعلامة جيلي التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الصينية في السوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري.

وكشفت القائمة الجديدة عن زيادة بنحو 29 ألف جنيه بأسعار سياراتي جيلي المجمعتين بمصانع الشركة في مصر، وهما جيلي إمجراند سيدان العائلية وجيلي كولراي الـSUV متعددة الاستخدامات.

جيلي إمجراند

فقدت جيلي إمجراند موديل 2029 لقب الأرخص بين سيارات العلامة التجارية في مصر، وأصبحت أسعارها تبدأ من 879 ألف جنيه بدلًا من 850 ألف جنيه، والفئة الثانية بات سعرها الجديد 999 ألف جنيه مقابل 970 ألف جنيه سابقًا.

تقدم جيلي إمجراند بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

تتوفر جيلي إمجراند الجديدة في نسختها الأعلى تجهيزًا بالعديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا.

كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

جيلي كولراي

بعد الزيادة الجديدة أصبحت أسعار جيلي كولراي الرسمية تبدأ من مليون و99 ألف جنيه بدلًا من مليون و70 ألف جنيه، والفئة الثانية وفقًا للتسعير الجديد تباع بمليون و199 ألف جنيه مقارنة بمليون و170 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا وصلت إلى مليون و299 ألف جنيه مقابل مليون و270 ألف جنيه.

تأتي جيلي كولراي بتصميم "Vision Starburst" الجديد لجيلي، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

تتميز السيارة بتصميم داخلي مميز مع شاشة عرض رقمية بحجم 10.25 بوصة للعدادات وشاشة وسطية تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة، وعجلة قيادة من الجلد يمكن التحم من خلالها في عدد من الوظائف، بالإضافة إلى إضاءة محيطية، وإمكانية ضبط مقعد السائق كهربائياً بـ6 وضعيات.

ونقدم السيارة الجديدة بعدد من تقنيات مساعدة السائق الذكية، مثل نظام الفرامل الأوتوماتيكية للطوارئ، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام التحكم الذكي بالإضاءة، ونظام مراقبة النقاط العمياء، بالإضافة إلى نظام رؤية بانورامية 540 درجة و6 وسائد هوائية.