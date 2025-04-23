جيلي ستار راي الجديدة تفقد 195 ألف جنيه من سعرها في أبريل.. التفاصيل

كتب - محمد جمال:

أقرت مجموعة أبو غالي موتورز الوكيل المحلي لعلامة جيلي التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة ستار راي الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات المستوردة خلال شهر أبريل الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فقد تراجعت أسعار جيلي ستار راي موديل 2025 بقيم تتراوح بين 75 ألف جنيه حتى 195 ألف جنيه.

وبعد التخفيض أصبحت أسعار جيلي ستار راي تبدأ أسعارها من مليون و599 ألف جنيه بدلًا من مليون و759 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و699 ألف جنيه للفئة الثانية بعد أنا كانت بمليون و895 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة فقد تراجعت أسعارها إلى مليون و799 ألف جنيه مقارنة بمليون و 959 ألف جنيه، الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا مليون 879 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و49 ألف جنيه.

تقدم جيلي ستار راي بمحرك 1500 تربو 4 سلندر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات. السيارة تقدم بطول 4670 مم، وعرضها 1900 مم، وارتفاعها 1705مم.

وزودت مقصورة جيلي ستار راي بشاشة تحكم باللمس قياس 13.2 بوصة ونظام إضاءة محيطية، فتحة سقف بانوراميه وكاميرا 360 درجة.

كما يتوفر بالسيارة أنظمة مساعدة وأمان منها وسائد وستائر هوائية، مثبت سرعة ومساعد القيادة بالطرق السريعة للمسافات الطويلة وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، ونظام التحذير من مغادرة حارة السير.

وتتاح جيلي ستار راي الجديدة كليًا لعملاء السوق المصري بضمان لمدة سبع سنوات أو 250.000 كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى تأمين مجاني لمدة سنة.

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