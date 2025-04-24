بفارق 100 جنيه.. تشتري رينو كارديان الفرنسية أم جيلي GX3 Pro الصينية؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز الوكيل المحلي لعلامة جيلي التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار GX3 Pro موديل 2025 بقيمة 75 ألف جنيه لتصبح الأرخص بعائلة العلامة الصينية بمصر في شهر أبريل الجاري.

ومع تراجع أسعار السيارة الصينية أصبحت GX3 Pro تتوفر بنفس الأسعار التي تقدم بها رينو كارديان الجديدة تقريبًا حيث لا يفرق بينهما سوى 100 جنيه لصالح السيارة الفرنسية بالسوق المصري، حيث تبدأ أسعارهما من 850 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين جيلي GX3 Pro و رينو كارديان:

المساحات والأبعاد

تقدم جيلي GX3 Pro بطول 4.005 مم، وعرض 1.760 مم، ويبلغ ارتفاعها 1.575 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.480 مم، وتقف على عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

تتميز كارديان بأبعاد خارجية يبلغ طولها 4.120 مم، وعرضها 1.517 مم، وارتفاعها 1.544 مم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.604 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 209 مم، وسعة صندوق الخلفي 410 لترات، أما سعة خزان الوقود فتصل إلى 50 لترًا.

المحرك والأداء

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

تعتمد كارديان الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

التجهيزات والكماليات

مقصورة سيارة جيلي مزودة بشاشة ترفيه قياس 8 بوصات مع إمكانية عرض الهاتف عليها، تعمل باللمس بالإضافة إلى شاشة معلومات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، وأدوات التحكم بضغطة زر لتكييف الهواء، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، زر تشغيل وإيقاف السيارة.

داخل المقصورة، تأتي الفئة الأولى من كارديان بتجهيزات متنوعة تشمل قفل مركزي أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد، نظام توجيه كهربائي، بدالات تغيير سرعات خلف عجلة القيادة، شاشة لمس مقاس 8 بوصات تدعم نظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتكييف يدوي، نوافذ كهربائية مع وظيفة أوتوماتيكية لنافذة السائق، نظام صوتي مكوّن من 4 سماعات، مقعد سائق قابل لضبط الارتفاع، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40، ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح من خلال “كارت رينو الذكي”، تكييف هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي بـ6 سماعات.

تجهيزات السلامة والأمان

تشمل وسائل الأمان بسارة جيلي الجديدة، وسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS مع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار ركن السيارات الخلفية، نظام التحكم في الثبات، نظام المساعدة على تحرك السيارة بالمرتفعات.

عززت رينو سيارتها الجديدة بمنظومة متكاملة من تجهيزات السلامة القياسية، تشمل وسائد هواء أمامية، نظام فرامل مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد فرامل للطوارئ، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية، مثبت ومحدد للسرعة، نظام تثبيت مقاعد الأطفال، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ووسائد هواء جانبية وكاميرا خلفية، في حين زودت الفئة الأعلى بحساسات ركن أمامية، ونظام كاميرات يوفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، إلى جانب نظام رصد البقعة العمياء.

الأسعار والفئات

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium ويبلغ سعرها الرسمي بعد تراجع أسعارها 850 ألف ألف جنيه.

تتوفر كارديان بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر رسمي يبدأ من 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية سعرها 900 ألف جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا 975 ألف جنيه.

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