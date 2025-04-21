انخفاض أسعار "كاوتش السيارات" في مصر خلال أبريل

كتب - محمود أمين:

شهدت سوق إطارات السيارات في مصر موجة جديدة من التراجع في الأسعار خلال شهر أبريل الجاري، هذا الانخفاض يأتي بمعدل يتراوح بين 10% و15%، وذلك مقارنة بالأسعار خلال الربع الأول من 2025.

ونستعرض خلال هذا التقرير أسعار مقاس 15 بوصة الأكثر طلبًا بالسوق المصرية:

الأسعار الجديدة بعد الانخفاض:

كومباسال و تاون هول متوفران بسعر متوسط 1710 جنيه.

رودكس و ترانسميت أصبحا يقدمان بسعر 1800 جنيه.

نانكينج متاح بسعر 1890 جنيه تقريباً.

رابر وصل إلى 1980 جنيه تقريباً.

لاوفن و إيجي ستون انخفض سعرهما إلى 2160 جنيه تقريباً للإطار الواحد.

جود رايد أصبح يباع بـ 2340 جنيه.

لاندسال سجل في أبريل بسعر 2430 جنيه تقريباً.

برنكس متاح حالياً بسعر 2475 جنيه.

لاوفن و إكسيرا تراجع سعرهما إلى 2520 جنيه.

ديستون و رودستون انخفض سعر كل منهما إلى 2465 جنيه.

بوتو يقدم بحوالي 2635 جنيه.

هانكوك سجل انخفاضا ليصل إلى 3230 جنيه.

طرازان أصبح بسعر 3400 جنيه.

جوديير يعرض الآن بسعر 3655 جنيه.

بريدجستون انخفض إلى 3825 جنيه.

ميشيلان قدم بحوالي 4675 جنيه.

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