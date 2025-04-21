تويوتا تطلق سيارتها GR ياريس الرياضية موديل 2026 بالأسواق.. صور

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عملاق صناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها GR Yaris الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة من الموديلات الرياضية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها GR Yaris الجديدة تأتي بطول 3.995 ملم وعرض 1.805 ملم وارتفاع 1.455 ملم، كما أنها تخطف الأنظار من خلال المقدمة الشرسة مع فتحات التهوية الكبيرة على الجوانب.

كما يأتي المصدم الأمامي بتصميم جديد، وكذلك المصابيح الخلفية، مع اسبويلر حافة السقف، والذي يعزز الطابع الرياضي للسيارة، فضلا عن العجلات المسبوكة قياس 18 بوصة.

وأجرت الشركة اليابانية أيضا تحسينات على مجموعة التعليق ونظام امتصاص الصدمات، وهو ما يمنح السيارة المزيد من الديناميكية وسهولة في التحكم.

كما حصلت المقصورة الداخلية على العديد من التحديثات؛ حيث تشتمل على قمرة قيادة رقمية قياس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى الكونسول الأوسط مع شاشة إضافية بملامح جديدة، والتي تستلهمها من موديلات السباقات، فضلا عن أحزمة الأمان الخاصة بموديلات السباقات.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة المدمجة على سواعد محرك بقوة 206 كيلووات/280 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 390 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وبفضل ههذ القوة تتسارع السيارة الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.2 ثوان، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب230 كلم/س.

وتعتمد السيارة على الجيل الجديد من باقة Safety Sense، والتي تشتمل على العديد من أنظمة الأمان والأنظمة المساعدة مثل محذر التصادم ومساعد الحفاظ على حارة السير ومنظم السرعة المتوائم ونظام التعرف على الإشارات المرورية، كما يتوفر للسيارة محذر الزاوية الميتة.

اقرأ أيضًا:

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك

التراجع مستمر.. انخفاض كبير بأسعار سوزوكي سياز المستعملة

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025