كتب - محمد جمال:



تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، سيارتها رينو ميجان السيدان العائلية الجديدةبـ 9 فئات من التجهيزات خلال شهر إبريل الجاري وتبدأ أسعارها من مليون 400 ألف جنيه.

تبدأ أسعار مليون 199 ألف جنيه للفئة الأولى فيجن، والثانية ديناميك سعرها مليون 400 ألف جنيه، والثالثة سجنتشر سعرها مليون 500 ألف جنيه، والرابعة ديناميك تيربو سعرها مليون و510 ألف جنيه،والخامسة تربو سعرها مليون و520 ألف جنيه، والسادسة سجنتشر تيربو سعرها مليون و580 ألف جنيه، والسابعة سعرها مليون و600 ألف جنيه، والثامنة سعرها مليون و610 آلاف جنيه، والأعلى تجهيزًا سعرها مليون و750 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات رينو ميجان الجديدة بالسوق المصري:

تأتي ميجان الجديدة بنوعين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك، والثاني سعة 1300 سي سي تربو بقوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي من 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch، وتصل لسرعة قصوى 180 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 13.4 ثانية.

تمتلك ميجان بحسب الوكيل تجهيزات أساسية مثل التحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة، وخاصية ربط الهاتف بالسيارة عن طريق البلوتوث، ونظام ملاحة من خلال شاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس وتدعم هواتف أبل وأندرويد، بالإضافة إلى نظام دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رينو الذكي).

تتمتع ميجان بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها 6 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق الفرامل، وبرنامج توزيع قوة الفرامل الإلكتروني، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج تدعيم الفرامل وبرنامج المساعدة على المرتفعات، ونظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات، وتثبيت مقاعد الأطفال.

كما تحتوي على مانع إدارة المحرك للحماية ضد السرقة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام تنبيه السائق في حالة الإرهاق، ونظام التنبيه عند الخروج عن الحارة المرورية، ونظام ركن السيارة آليا- وشاشة عرض معلومات في نطاق الرؤية.

اقرأ أيضًا..

تراجع كبير وملحوظ بأسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2020 المستعملة

أسعار ومواصفات نيسان قشقاي فيس ليفت الجديدة

في أبريل.. قائمة بأسعار سيارات علامة "سيات" الجديدة بمصر