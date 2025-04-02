أسعار ومواصفات نيسان قشقاي فيس ليفت الجديدة

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة نيسان إيجيبت، سيارتها قشقاي الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2025 الجديدة بـ 5 فئات من التجهيزات خلال شهر أبريل الجاري.

تبدأ أسعار نيسان مصر قشقاي الجديدة من 1.499.000 جنيه للفئة الأولى ، 1.640.000 جنيه للفئة الثانية، الفئة الثالثة قدمت بسعر رسمي 1.749.000 جنيه، 1.929.000 جنيه لفئة الدفع الرباعي 1.899.000 جنيه لفئة E-power.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان قشقاي الجديدة بمصر:

تتميز نسخة الفيس ليفت من قشقاي بملامح أنيقة تظهر على شبكة المبرد والكشافات الأمامية ومصابيح الضوء النهاري، كما تتوفر السيارة بطلاء ثنائي اللون.

تأتي سيارة نيسان الجديدة بعجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 19 أو 20 بوصة، وتبقى السيارة بأبعادها السابقةحيث يبلغ طولها 4.425 ملم وعرضها 1.835 ملم وارتفاعها 1625 ملم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1.447 لترا.

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

وتقدم قشقاي الجديدة أيضًا بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع توفر خيار الدفع الرباعي. وتستهلك السيارة معدل 5.3 لتر/100 كلم.

المقصورة الداخلية للسيارة تأتي بمواد عالية الجودة وحليات جديدة مع فرش ألكانتارا. وتدعم أنظمة السيارة خدمات جوجل، وتعتمد على باقة واسعة من الأنظمة المساعدة مثل وظيفة الكبح الاضطراري ومساعد الحفاظ على حارة السير وشاشة لعرض صورة محيطية تنقلها أربع كاميرات.

كما تتوفر وظيفة 3D، والتي تتيح مراقبة السيارة بمساعدة ثمان كاميرات، فضلا عن الوضع الشفاف لغطاء حيز المحرك، والذي يسمح بصورة افتراضية للعجلات الأمامية.

اقرأ أيضًا:

6 نصائح مهمة للحفاظ على فرامل سيارتك لأطول فترة

الفارق 100 ألف جنيه.. تشتري إم جي 5 أم بايك U5 Plus؟

المستعمل يواصل التراجع.. تعرف على سعر رينو سانديرو ستيب واي موديل 2020