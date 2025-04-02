تراجع كبير وملحوظ بأسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2020 المستعملة

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع بأسعار السيارات السيارات خاصة خلال الشهور القليلة الماضية، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل بعد تأثرها بتراجع الزيرو.

ومع التراجع الأخيرة بأسعار السيارات المستعملة يبحث العديد من المشترين عن أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2020 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت، والتي تباع بمتوسط سعري 660 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

مواصفات هيونداي إلنترا HD التفصيلية بالسوق المصري:

تقدم سيارة هيونداي بطول 4505 مم، عرض 1541 مم، وارتفاع عن الأرض 1490 مم، قاعدة عجلات بطول 2650 مم، مساحة تخزين خلفية 402 لتر، عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

سيارة هيونداي مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، بقوة 121 حصانا، وعزم 156 نيوتن متر. تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 11.3 ثانية قبل أن تصل لسرعة قصوى 182 كم/س، تستهلك في المتوسط 6.6 لترات من الوقود لكل 100كم.

تقدم سيارة هيونداي بمجموعة من وسائل الأمان تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD.

مقصورة HD مزودة عجلة قيادة متعددة الوظائف، يمكن توصيل الهواتف لاسلكياً -بلوتوث، إضاءة نهارية من الـLED، فتحة سقف كهربائية، خاصية المفتاح الذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، تكييف هواء أوتوماتيكي.

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