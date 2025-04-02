في أبريل.. قائمة بأسعار سيارات علامة "سيات" الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي لعلامة سيات التجارية في مصر، 4 سيارات جديدة بسوق السيارات المصري خلال شهر أبريل الجاري.

تتنوع سيارات سيات الإسبانية في مصر بين هاتشباك صغيرة وكروس أوفر وSUV رياضية، وتبدأ أسعارها من مليون و120 ألف جنيه.

ونستعرض فيما يلي أسعار سيارات سيات بمصر:

سيات إبيزا

تتوفر سيات إبيزا هاتشباك موديل 2025 بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من مليون و120 ألف للفئة جنيه الأولى، والفئة الثانية FR سعرها مليون 320 ألف جنيه، و370 ألفًا للنسخة الاحتفالية.

سيات أرونا

تتوفر سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و370 ألف جنيه.

سيات ليون

تقدم سيات ليون الهاتشباك موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و625 ألف جنيه.

سيات أتيكا

تقدم سيات أتيكا 2025 الجديدة بقيمة تقدم بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و825 ألف جنيه، والفئة الثانية 2 مليون و25 ألف.

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