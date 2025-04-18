أرخص سيارة زيرو في مصر.. موديل 2026 وتبدأ من 645 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أصبحت السيارات المجمعة محليًا الأكثر انتشارا وتواجدا بالسوق المحلي خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن اتجاه الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الأيام الماضية كشفت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن موديل 2025 من سيارتها صني والتي تضم فئة بناقل حركة يدوي مقابل 645 ألف جنيه لتصبح أرخص سيارة "زيرو" بمصر حاليًا.

تقدم نيسان صني موديل 2026 بسعر رسمي يبدأ من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوى، و 695 ألف جنيه للفئة الثانية، و765 ألف جنيه للفئة الثالثة، و795 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة وأسعارها:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4,425 مم، وعرضها 1,695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة .

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات. تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

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