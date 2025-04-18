مواصفات وأسعار أرخص سيارة لبيجو في مصر

كتب- محمود أمين:

يقدم وكيل علام بيجو في مصر مجموعة متنوعة من السيارات تشمل نسخًا سيدان وSUV رياضية متعددة الاستخدامات وكروس أوفر.

وتعد سيارة بيجو 2008 الكروس أوفر أرخص سيارات العلامة في مصر خلال شهر أبريل، نستعرض بالتفصيل فيما يلي أرخص سيارة متاحة لبيجو في الوقت الحالي:

تقدم بيجو 2008 بطول 4300 مم، وعرض 1.540 مم، وارتفاع 1550 مم، مع طول قاعدة العجلات 2605 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 434 لتراً، عجلات رياضية قياس 17 بوصة.

تأتي 2008 بمحرك 3 سلندر تربو 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر 1750 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم /س خلال 9.3 ثانية.

تشمل وسائل الأمان بـ2008 4 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، مع أنظمة الفرامل المساعدة منها نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ، نظام التحكم في صعود المرتفعات HLA، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا خلفية بزاوية 180 درجة.

بيجو 2008 مزودة بشاشة ترفيهية قياس 7 بوصة تعمل باللمس مزودة بخاصية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto، فتحه سقف بانوراما، شاحن لاسلكي، تكييف هواء أوتوماتيكي.

تقدم بيجو 2008 موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من مليون و 450 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون و 650 ألف جنيه.

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