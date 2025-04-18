هل يسهم قرار المركزي بخفض الفائدة في تراجع أسعار السيارات؟

كتب - محمد جمال:

علق المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، على قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار 2.25% على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ 4 سنوات لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

وقال أبو المجد، أن تأثير تراجع الفائدة على أسعار السيارات بمصر ستكون محدودة، ولكن هناك تأثيرت مباشرة وقوية على الأسعار وعلى رأسها أسعار العملة الأجنبية "الدولار"، و القيود الاستيرادية.

قررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، فان أسعار الفائدة تراجعت من مستوياتها القياسية إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

وأضاف أبو المجد في تصريح لمصراوي، أن عودة الإقبال على شراء السيارات بالتقسيط لا تزال منخفضة، ومع خفض أسعار الفائدة لن تعود كما كانت مسبقًا لأنها مازالت مرتفعة ولا تتناسب مع شريحة كبيرة من المقبلين على الشراء.

وتابع أبو المجد، أن السيارات الجديدة ارتفعت أسعارها أضعاف دخل المواطن، وأصبحت شريحة كبيرة من المستهلكين المحتملين لا يستطيعون الشراء، ما نتج عنه تراجع الإقبال الشراء بالآونة الأخيرة.

ولفت رئيس رابطة التجار، إلى أن البنك المركزي يشترط لتمويل الشراء أن تكون قيمة القسط لا تتجاوز 40% من الدخل الشهري، وهو شرط لا ينطبق على السواد الأعظم من المستهلكين، والحل هو زيادة مدة قرض السيارة، وأن تصل المدة إلى 10 سنوات.

فيما أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن إعلان المركزي بتراجع الفائدة لتصل 25% للإيداع و26% للإقراض، فهي خطوة مهمة للغاية نحو مزيدًا من التراجعات خلال الفترة القادمة وإحداث تأثير جيد لقروض السيارات والتقسيط البنكي.

وتابع السبع، أن تراجع الفائدة سينتج عنه مزيدًا من الإقبال على الشراء بالتقسيط من قبل فئة كبيرة من المقبلين على الشراء، وكانت هذه الفئة تنتظر قرار المركزي الأخير.

وتوقع عضو شعبة السيارات، ارتفاع مبيعات السيارات بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، حيث كان يشهد سوق السيارات المصري خلال الفترة السابقة حالة من الركود.

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