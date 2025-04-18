التراجع لا يتوقف.. أسعار سيات أتيكا 2020 المستعملة

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار والهدوء النسبي بالإضافة إلى وجود عروض وتخفيضات على عدد من السيارات الجديدة، ما دفع العديد من المستهلكين العازفين عن الشراء للتفكير مجددًا في شراء ولو سيارة مستعملة.

وأثر التراجع بأسعار العديد من السيارات الجديدة على سوق المستعمل، ومن الطرازات التي يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء سيات أتيكا 2020 ومتوسط أسعارها حاليًا مليون 100 ألف جنيه فيما كانت تباع خلال الأشهر الماضية بمتوسط سعري مليون 350 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سيات أتيكا التفصيلية بمصر:

تعمل أتيكا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.4 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 150 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك السرعات أوتوماتيك.

تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم الفئة الأولى "STYLE PLUS" من أتيكا بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، منها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة لمانع السرقة.

وتحتوي السيارة على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة LED، وخاصية النظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، و فرامل يد كهربائية، و زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وإمكانية تغيير مستوى المقاعد الأمامية.

وتقدم طرازات أتيكا الفئة الثانية "Style Plus" بنفس المواصفات ووسائل الأمان الموجودة بالفئة السابقة، فضلًا عن بعض الكماليات الإضافية، ومن أبرزها "نظام تنبية ضد السرقة، وونظام التوجية الديناميكي، وخاصية الدخول بدون مفتاح، وزر اختيار وضعية القيادة، ومصابيح ضباب LED، وشاحن هاتف لاسلكي، وزر لفتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما.

الفئات الأعلى من السيارة مدعومة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات ومنها جنوط رياضية 18 بوصة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وشاشة وسائط 9.5 بوصة، وشاشة عدادات، وأعتاب مضيئة للأبواب، ونظام استشعار للضوء وتشغيل المصابيح تلقائيًّا، ونظام استشعار الأمطار وتشغيل المساحات تلقائيًّا، ومقاعد جلد كهربائية قابلة للتدفئة.

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