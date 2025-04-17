أقرب المنافسين لجاك JS2 بعد تخفيضها 55 ألف جنيه بمصر

كتب - محمد جمال:

خفضت مجموعة القصراوي جروب الوكيل المحلي لعلامة جاك الصينية بمصر، أسعار سيارتها JS2 التي تصنف كأرخص سيارة كروس أوفر جديدة بمصر بقيمة 55 ألف جنيه خلال أبريل الجاري.

تتوفر جاك JS2 الكروس أوفر الجديدة موديل 2025 في مصر بفئة واحدة سعرها 740 ألف جنيه.

وبعد تخفيض أسعار جاك JS2 الجديدة، تصبح أقرب سيارة لها هي شيري تيجو 3 والفارق بينهما 90 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أقرب منافسي جاك JS2 الجديدة:

شيري تيجو 3

تقدم أسعار شيري تيجو 3 الرياضية بفئة واحدة سعرها الرسمي 830 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 3 بمحرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

چيلي GX3 برو

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium والتي يبلغ سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

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