بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة «ركوب» زيرو في مصر

القاهرة - (مصراوي):

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، السيارة MOVE الڤان الخدمية والتي تصنف كأرخص سيارة ركوب بمصر خلال شهر أبريل 2025 الجاري.

تتوفر شيفرولية MOVE المزودة بـ8 مقاعد موديل 2025 بسعر 435.500 جنيه للفئة Baseline الأولى، و513.500 جنيه للفئة Full Option الأعلى تجهيزًا.

تعتمد السيارة MOVE المجمعة محليًا على سواعد محرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصان، عزم أقصى 108 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة يدوي من 5 نقلات.

تقدم سيارة شيفرولية بمساحات داخلية واسعة حيث تأتي بـ8 مقاعد، وبمقصورة واسعة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين أكبر.

تتمتع السيارة شيفروليه MOVE) N300) بالعديد من معاملات الأمان مثل القضبان الفولاذية بالأجناب وأحزمة المقاعد ذات الثلاث نقاط ومساند الرأس القابلة لتعديل الارتفاع وإنارة الفرامل العلوى.

يبلغ طول سيارة شيفرولية 4.005 مم، و1.620 مم للعرض، أما الارتفاع 1.900 مم، قاعدة عجلات بطول 2700 مم، تقدم بعجلات قياس 14 بوصة، مساحة تخزين خلفية تصل لـ1225 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

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