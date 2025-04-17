دخول سيارات جديدة وتراجع أسعار.. هل الوقت مناسب للشراء؟

كتب - محمد جمال:

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات الجديدة بالسوق المصري الآن متوازنة جدًا، وهناك حالة من المنافسة القوية والاستقرار في الفترة الأخيرة.

وأرجع السبع في تصريح لـ"مصراوي" تراجعات الأسعار الأخيرة على الرغم من ارتفاع سعر الدولار، إلى طرح ما يقرب من 5 سيارات جديدة مجمعة محليًا، ما خلق حالة من التنافسية، مؤكدًا أنه مع كل طرح جديد ستزداد المنافسة وتصبح أكثر قوة.

وأضاف أن حالة النشاط التي يعيشها السوق المحلي خلال الفترة الحالية المستفيد الأول منها هو "العميل" وخاصة بعد فترة من عدم الاستقرار والارتفاعات غير المسبوقة بالأسعار.

وأوضح أن الكشف عن المزيد من التخفيضات بالأسعار خلال الفترة القادمة أمر صعب ولكنه ليس مستحيل، نظرًا لأن الأسعار التي نراها اليوم بعد التخفيضات مسجلة على سعر 48 جنيه للدولار.

وأنهي السبع حديثه بالإشارة إلى أن الوقت الحالي مناسب للشراء، خاصة مع التخفيضات الأخيرة، فضلًا عن التنوع الكبير بقطاع السيارات الاقتصادية التي تباع بمتوسط من 650 إلى 800 ألف جنيه والتي لم تكن متاحة منذ فترة طويلة.

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