بعد شكاوى تعطل الإفراج عن سيارات مغتربين.. المالية والجمارك: هذا هو الحل

كتب - محمد جمال:

واجه عدد من المصريين العاملين بالخارج ممن تقدموا بطلبات لاستقدام سياراتهم إلى مصر عبر مبادرة "سيارات المغتربين"، مشاكل متعلقة بتوقف التطبيق الخاص بالمبادرة.

وقال أحد المتضررين لـ"مصراوي" إنه أنهى إجراءات استقدام سيارته، وحول كامل قيمة الوديعة البنكية، إلا أنه فوجئ بتوقف التطبيق وفشل في استكمال إجراءات الإفراج عن السيارة.

"مصراوي" بدوره نقل شكوى المتضررين إلى مصدر بوزارة المالية، والذي أكد أن هناك وحدة بمصلحة الجمارك المصرية تابعة للمالية، مسؤولة عن تلقي شكاوي المغتربين العاملين بالخارج الذين تقدموا بطلبات لاستقدام سياراتهم بالخارج إلى داخل مصر.

وتابع المصدر، أن هناك العديد من المشاكل التي ترد إلى مصلحة الجمارك، فيما يتعلق بمبادرة سيارات المغتربين معلقه "وتقوم المصلحة بحل هذه المشاكل سريعًا وبشكل دوري".

وأضاف أن أبرز المشاكل التي تعيق خروج السيارات التي استقدمها مغتربين من الموانئ في مصر، أنه بعد وصول السيارة تكتشف مصلحة الجمارك وجود تحايل من جانب مالكي هذه السيارات ومن أبرزها عدم بلوغ السن القانونية والمحدد 16 عامًا فأكثر، أو أن السيارة المستوردة صُنعت قبل عام 2019.

من جانبه قال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، إنه حال وجود أي مشاكل تواجه المغتربين العاملين بالخارج بشأن خروج سياراتهم من الموانئ، يقوم بالتوجه إلى العاصمة الإدارية وتحديدًا مبني مصلحة الجمارك واتباع التعليمات وتجهيزات المستندات اللازمة لإنهاء الأزمة أو المشكلة.

وأوضح أن المغترب إذا لم يكن متواجدًا في مصر يمكنه أن ينيب أحد أقاربه من الدرجة الأولى في مصر بتوكيل خاص لتفويضه بدلًا منه من اتباع الإجراءات لحل المشكلة.

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