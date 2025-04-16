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سيارات أرك فوكس الكهربائية في مصر قريبًا عبر بوابة ألكان أوتو

04:46 م الأربعاء 16 أبريل 2025

ألكان أوتو وكيلا لسيارات Arcfox

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كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة ألكان أوتو، إحدى شركات مجموعة المصرية العالمية للسيارات، عن بدء استعداداتها لإطلاق مجموعة من طرازات أرك فوكس الكهربائية الصينية في مصر.

وحصلت ألكان أوتو على الوكالة الحصرية للعلامة الصينية بم في ذلك البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع؛ وهي خطوة تتماشى مع التوسع في تقديم حلول التنقل الكهربائي بالتعاون مع شركاء تصنيع عالميين.

ومن المقرر أن تطرح الشركة طرازات متعددة من سيارات أرك فوكس، تشمل طرازات سيدان ومتعددة الاستخدامات، وطرز رياضية مزودة بمنظومات دفع كهربائي تعتمد على بطاريات ليثيوم بقدرة تصل إلى مدى قيادة يبلغ 650 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

كما تضم الطرازات أنظمة تبريد مخصصة للبطاريات لتناسب درجات الحرارة المرتفعة.

ومن بين التجهيزات الفنية، تشمل الطرازات المرتقب طرحها أنظمة تحكم ذكي عن بُعد، وأنظمة أمان إلكترونية وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب وسائل اتصال متقدمة.

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