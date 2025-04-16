قبل ستروين C4x.. سيارات انضمت إلى التصنيع بمصر في 2025

كتب - محمد جمال:

قبل ساعات قليلة، أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين الفرنسية، عن انضمام السيارة C4x إلى التصنيع المحلي، لتصبح واحدة من 5 سيارات بدأ تجميعها محليًا خلال 2025.

وتعيش صناعة السيارات المجمعة في مصر حالة من الحراك ونشاط ملحوظ خاصة مع انطلاق العام الجاري 2025، والذي شهد الكشف عن 5 سيارات حتى الآن وتتنوع ما بين صينية وأوروبية.

كما تتنوع السيارات التي انضمت إلى قطاع التصنيع بمصر وأصبحت تحمل شعار "صنع في مصر" بين سيدان عائلية وكروس أوفر، وتبدأ أسعارها من 630 ألف جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي أحدث السيارات التي انضمت للتجميع المحلي ف 2025:

بروتون ساجا

تباع ساجا 2025 المجمعة محليًا هي أرخص بمصر، وسعرها رسمي 650 ألف جنيه.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيفرولية أوبترا

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا في مصر من فئتين الأولى بسعر 745 ألف جنيه، الفئة الثانية بسعر 770 ألف جنيه.

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و970 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

جيلي كولراي

تأتي كولراي المحلية بثلاث فئات تبدأ من مليون و70 ألف جنيه، ومليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي النسخة المصنعة محليًا من كولراي موديل 2025 بتصميم "Vision Starburst" الجديد لجيلي، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

ستروين C4X

تعد ستروين C4X الفيس ليفت موديل 2026 أحدث السيارات المنضمه للتجميع المحلي، وتأتي السيارة الأوروبية بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.289.000 جنية للفئة Feel، و الفئة Shine سعرها 1.449.000 جنيه.

تعتمد C4X على محرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لتر.

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