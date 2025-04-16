وكيل هافال يخفض أسعار جوليون برو 30 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أقرت جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في السوق المصري، تخفيضًا بأسعار هافال جوليون برو موديل 2025 الجديدة بقيمة 30 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

وأصبحت جوليون برو الجديدة التي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات تباع بسعر رسمي 1,390,000 جنيه بدلا من 1,420,000 جنيه.

نتناول فيما يلي مواصفات جوليون برو:

تم تزويدها بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة قصوى تبلغ 148 حصانًا عند 5600-6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 220 نيوتن متر عند 2000-4400 دورة في الدقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة 7DCT، مما يوفر تجربة قيادة سلسة ومتطورة.

وتم تزويد السيارة بأنظمة أمان متطورة لضمان سلامة الركاب، حيث تحتوي على 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى أنظمة مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، ومساعدة الفرامل (BA).

كما تشمل الأنظمة المتقدمة الأخرى التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام الحفاظ على المسار، والركن الذاتي، ورؤية محيطية بزاوية 360°، مما يعزز من مستوى الأمان في مختلف ظروف القيادة.

ومن ناحية التجهيزات الداخلية والخارجية، تمتاز السيارة بشاشة عدادات قياس 12.3 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، إلى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة.

وتوفر Jolion Pro أيضًا فتحة سقف بانورامية تتيح للركاب الاستمتاع بالإضاءة الطبيعية والهواء الطلق. إضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على مصابيح LED أمامية وخلفية، وشاحن لاسلكي للهاتف لراحة المستخدم.

وفيما يتعلق بأنظمة الترفيه والراحة، تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع مداخل USB أمامية وخلفية، ومثبت سرعة ذكي، كما يمكن اختيار أوضاع القيادة المختلفة مثل Standard، Eco، Sport وSnow، مما يمنح السائق تجربة قيادة مريحة ومتنوعة.

وتأتي السيارة بأربع ألوان مميزة تضم الأبيض والأسود والأزرق والأحمر والرمادي، مما يتيح للعملاء اختيار ما يتناسب مع ذوقهم الشخصي.

اقرأ أيضًا:

سيارات أرك فوكس الكهربائية في مصر قريبًا عبر بوابة ألكان أوتو

قبل ستروين C4x.. سيارات انضمت إلى التصنيع بمصر في 2025

هيونداي تطلق STARIA الهايبرد رسميًا في مصر.. صور وتفاصيل