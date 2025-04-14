نيسان صني أول سيارة موديل 2026 في مصر.. تعرف على سعرها

كتب - محمود أمين:

طرحت شركة نيسان إيجيبت رسميًا النسخة الأحدث من سيارتها السيدان الشهيرة صني موديل 2026، التي تعد أول سيارة ركوب "ملاكي" موديل العام المقبل تقدم محليًا.

وتأتي النسخة الأحدث من صني بنفس مواصفات النسخة السابقة التي يبلغ طولها 4,425 مم، وعرضها 1,695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة .

تعتمد صني 2026 على نفس المحرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني 2026 بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا لمزيد من السهولة والثقة أثناء القيادة.

نيسان صني 2026 تقدم بنفس أسعار نسخة 2025 بدون أي تغيير في الأسعار، تبدأ من 695,400 جنيه، الفئة الثانية بسعر 726,500 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 747,000 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا إلى 761,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك

التراجع مستمر.. انخفاض كبير بأسعار سوزوكي سياز المستعملة

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد