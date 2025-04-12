التراجع كبير.. تعرف على سعر رينو داستر 2022 كسر زيرو اليوم

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار والهدوء النسبي بالإضافة إلى وجود عروض وتخفيضات على عدد من السيارات الجديدة، ما دفع العديد من المستهلكين العازفين عن الشراء للتفكير مجددًا في شراء ولو سيارة مستعملة.

وأثر التراجع بأسعار العديد من السيارات الجديدة على سوق المستعمل، ومن الطرازات التي يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء رينو داستر 2022 ومتوسط أسعارها حاليًا 890 ألف جنيه فيما كانت تباع خلال الأشهر الماضية بمتوسط مليون و 150 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو داستر بالسوق المصري:

محرك وأداء رينو داستر

تقدم رينو مصر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات داستر بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1600 سى سى مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات. بقوة 115 حصان، وعزم أقصى 156 نيوتن متر عند 4000 لفة بالدقيقة. تتسارع داستر من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.6 لتر لكل 100 كم، تصل لسرعة قصوى 172 كم/س.

مساحات وأبعاد رينو داستر

تأتي سيارة رينو بطول 4341 مم، عرض 1804 مم، أما ارتفاع السيارة عن الأرض يصل لـ 1693 مم، قاعدة عجلات بطول 2674 مم، مساحة تخزينها الخلفية تصل لـ 445 لتر.

وسائل السلامة والأمان لرينو داستر

وسائل الأمان بداستر تشمل، نظام الفرامل ABS، خاصية التحكم في ثبات السيارة عبر نظام ESP، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، بالإضافة إلى أربغ وسائد وستائر هوائية.

تجهيزات وكماليات رينو داستر

مقصورة داستر مجهزة بشاشة تعمل باللمس تدعن توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، توصيل الهواتف الذكية عبر البلوتوث، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، تكييف هواء أوتوماتيكي.

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