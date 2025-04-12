قبل إطلاقها الرسمي| 4 سيارات لـ "AITO" الصينية تنضم للسوق المصري قريبًا.. مواصفات

كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة قصرواي جروب، الوكيل الحصري لعلامات "سيتروين" و"جيتور" و"جاك"، للكشف عن تفاصيل حصولها على وكالة علامة تجارية صينية جديدة.

وتعقد قصراوي يوم السبت القادم مؤتمرًا صحفيًا في القاهرة للكشف عن تفاصيل وكالة علامة أيتو AITO الصينية الجديدة في السوق المحلي.

علامة "أيتو" نتاج تحالف مشترك بين "مجموعة سيريس" و"هواوي"، حيث تتولى هواوي قيادة عمليات التصميم والتطوير ، بينما تقوم "مجموعة سيريس" بإدارة عمليات التصنيع والإنتاج. وتعتمد العلامة على انتاج سيارات ذكية معززة بطاقة الدفع النظيفة - كهربائية وهجين.

تتضمن تشكيلة الشركة في الوقت الحالي أربعة طرازات جميعهم سيارات متعددة الاستخدامات ولكن بأحجام مختلفة، ويمكنك من خلال التقرير التالي التعرف على أبرو المواصفات العالمية لهذه السيارات:

AITO M5

يبلغ طولها 4.770 ملم وعرضها 1930 ملم وارتفاعها 1625 ملم، مع قاعدة عجلات 2880 ملم.

تقدم AITO M5 بقدرة 496 حصان، وقوة قصوى تبلغ 365 كيلووات، وعزم دوران أقصى يبلغ 675 نيوتن متر، تستخدم السيارة الصينية بطاريات شفرة فوسفات الحديد الليثيوم CATL بسعة طاقة تبلغ 80 كيلو وات في الساعة. ويقدم نطاقًا كهربائيًا نقيًا لـ CLTC يصل إلى 602 كيلومترًا ويدعم الشحن السريع مما يسمح بشحن 80% خلال 30 دقيقة فقط.

تنطلق AITO M5 الكهربائية الجديدة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.5 ثانية فقط، ويوفر الإصدار القياسي مدى يبلغ 620 كم.

AITO M7

تعتمد AITO M7 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني ينتج 125 حصانًا ولكنه يعمل فقط كموسع نطاق لشحن البطارية، وتأتي السيارة الجديدة مع خيارين للمحرك الأول وهو محرك كهربائي الأول في المحور الخلفي بقوة 272 حصانًا وعزم دوران يبلغ 360 نيوتن متر مع نظام دفع خلفي.

والثاني موجود في الطراز الأعلى من السيارة يستخدم محركين كهربائيين لإنتاج 449 حصانًا و 660 نيوتن متر مع نظام دفع رباعي، تقول ايتو إن إصدار المحرك الفردي يصل إلى 100 كم / ساعة في 7.8 ثانية بينما يخفض طراز الدفع الرباعي ذلك الوقت إلى 4.8 ثانية.

كلا الطرازين به بطارية 40 كيلو وات في الساعة من CATL، يمكن أن تعمل نسخة المحرك الفردي لمسافة تصل إلى 195 كم في الوضع الكهربائي بالكامل و 1100 كم عند استخدام موسع النطاق. تنخفض أرقام مدى M7 ذات الدفع الرباعي إلى 165 كم و 1000 كم على التوالي.

Aito M8

تقدم Aito M8 بطول 5,190 ملم وعرض يقارب 2 متر وقاعدة عجلات 3,105 ملم، وارتفاعها 1,795 ملم، وتتوفر السيارة بخمسة أو ستة مقاعد، مما يجعلها جذابة للعائلات الكبيرة والأفراد.

تم تجهيز Aito M8 بما يسمى بمحرك EREV وهو مايعني أنها سيارة كهربائية بمحرك بنزين لا يحرك العجلات ولكنه يعمل فقط كمولد، وتعتمد على محرك بنزين بشاحن توربيني سعة 1.5 لتر بقوة 118 كيلووات (158 حصانًا)، والذي يعمل على تشغيل محركين كهربائيين قويين - 165 كيلووات (221 حصانًا) في الأمام و227 كيلووات (304 حصانًا) في الخلف.

وتبلغ السرعة القصوى لـ M8 نحو 200 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 1526 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، كما تقدم مدى يصل إلى 310 كيلومترات بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط.

Aito M9

تقدم Aito M9 بقوة تتراوح بين 489 حصان و 523 حصان، مع مدى كهربائي يصل إلى 1474 كم، كما يتم تصنيع الهيكل الخارجي للسيارة من 80% ألمنيوم لزيادة الكفاءة والمتانة، وتم تحسين تقنيات السيارة التكنولوجية وأنظمة القيادة الذاتية من هواوي لتناسب احتياجات العصر الحديث وتواصل انتشار السيارات الصينية محليًا وعالميًا.

تعتمد النسخة الكهربائية من سيارة أيتو M9 على محرك أمامي يولد قوة 160 كيلوواط 214.6 حصان، مع محرك خلفي ينتج 230 كيلوواط 308.4 حصان، وجاءت القوة الإجمالية تصل 390 كيلوواط (523 حصان).

أما عن نسخة M9 بنظام زيادة المدى جاءت مع محرك بنزين سعته 1.5 لتر ينتج قوة 118 كيلوواط 158.2 حصان، مع محركان كهربائيان، أحدهما يولد قوة 165 كيلوواط 221.3 حصان والآخر 200 كيلوواط 268.2 حصان، وتكون إجمالي القوة 365 كيلوواط 489.5 حصان.

تعتمد M9 على بطارية NMC ثلاثية من CATL في النسخة الكهربائية بالكامل، وفي آيتو M9 بنظام زيادة المدى جاءت مع بطارية CATL بسعة 42 كيلوواط/ساعة، مع بطارية اختيارية بسعة 52 كيلوواط ساعة، وتتمتع المركبة مع كفاءة حرارية للمحرك البنزين تصل إلى 44.8%.

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