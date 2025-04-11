جيتور T1 تنطلق قريبًا بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامات ستروين وجاك وجولدن دراجون وجيتور، لطرح السيارة جيتور T1 الكروس أوفر المدمجة الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري خلال الأيام المقبلة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيتور T1 التفصيلية قبل طرحها محليًا:

تقدم جيتور T1 بتصميم مستوحي من شقيقتها الأكبر T2، والتي تتضمن واجهة أمامية بتصميم مرتفع و قوي مع كلمة جيتور بالأحرف الكبيرة بمنتصف الشبك الأمامي، مع مصابيح أمامية Matrix LED، و تصميم قوي ومرتفع أيضا للصادم مع فتحات تهوية كبير، مع جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، مع مصابيح LED خلفية و إضاءة داخلية ربعاية.

تعتمد جيتور T1 على خيارين من المحركات الأول 1.5T بقوة 181 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر وناقل حركة 7DCT مزدوج القابض، والثاني 2.0T بقوة 251 حصان، مع عزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيكي 8AT.

تأتي سيارة جيتور الجديدة بطول 4706 مم، وعرض 1967 مم، وارتفاع 1845 مم، في حين يصل طول قاعدة العجلات إلى 2810 مم.

تتمتع جيتور الجديدة بتجهيزات داخلية متطورة تجمع بين الفخامة والعملية وفي مقدمة التجهيزات شاشة تحكم مركزية 15.6 بوصة، وتعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8155، وتدعم مجموعة من الوظائف المتقدمة مثل الملاحة الذكية، و الاتصال بالهاتف المحمول، و التفاعل الصوتي، بالإضافة إلى التحديثات عن بعد عبر الإنترنت OTA، فضلاً عن صف من الأزرار أسفل الشاشة لضمان تجربة قيادة عملية وسهلة الاستخدام.

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