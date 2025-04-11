بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

كتب - محمد جمال:

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك خلال اجتماع اللجنه الأول للعام الجاري 2025 بعد تأجيل استمر 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة البترول أنه جاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات الغاز.

وارتفعت أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه الجديدة والتي جاءت كالتالي: بنزين 95 ارتفع سعره من 17 إلى 19 جنيها للتر، وبنزين 92 ارتفع سعره من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 ارتفع سعره من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر، وسعر السولار ارتفع سعره من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

أما المازوت أصبح ارتفع سعر الطن من 9500 إلى 10500 جنيه / طن وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم ارتفعت من 150 إلى 200جنيهًا، وأسطوانة البوتاجاز التجاري ارتفعت من 300 جنيه إلي 400

ومع ارتفاع أسعار البنزين تبحث الغالبية العظمة من المواطنين عن أبرز الطرق والحلول البديلة للمحاولة منهم في توفير استهلاك الوقود ومن أبرز هذه الطرق تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

ومن خلال التقرير التالي يمكنك التعرف على تكلفة تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي:

لذا تتيح الشركة المصرية العالمية لتكنولوجيا الغاز الطبيعي "غازتك" تحويل سيارات الاحتراق الداخلي "بنزين - سولار" للعمل بالغاز الطبيعي بثلاثة أسعار مختلفة.

ووفقًا للمعلن من "غازتك" عبر موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، تبلغ قيمة تحويل السيارات التي تعمل بـ"الكربراتير" 11.540 جنيه، وترتفع التكلفة إلى 12.850 جنيه لسيارات الحقن الإلكتروني.

أما السيارات التي تعمل بنظام الحقن المتزامن فهي الأعلى تكلفة في التحويل للعمل بالغاز حيث تبلغ القيمة 15.290 جنيه؛ كما أن التكاليف تختلف بحسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها بالسيارة.

وتؤكد "غازتك" أن التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هي أكثر من ذلك بكثير، إلا أن وزارة البترول تتحمل الفروق السعرية بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

ويتم تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه"، كما يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدي.

ويتاح كذلك إمكانية تقسيط قيمة تحويل السيارة لمدة 12 شهر بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة علي بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيه.

ويمكن التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد؛ ويمكن التقسيط من 3 إلى 5 سنوات بفائدة ميسرة من خلال جهاز تنمية المشروعات.

ويستطيع الراغبين في تحويل سياراتهم تقديم طلب عبر الموقع الرسمي للشركة مرفق به بيانات السيارة ومالكها والمحافظة التي تتواجد بها السيارة، وستقوم الشركة بالتواصل مع لتحديد موعد ومكان التحويل.

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