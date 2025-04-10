هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟

كتب - محمد جمال:

علق علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر قوتين اقتصاديتن في العالم، وتأثيرها على صناعة وتجارة السيارات.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن قبل أيام عن فرض رسوم جمركية متفاوتة على واردات أكثر من 190 دولة في العالم، وكان للواردات الصينية النصيب الأكبر من تلك الرسوم.

وتسبب قرار ترامب في حالة من الفوضى بالأسواق العالمية، وانهيار الأسهم في العشرات من أسواق المال الأوربية والآسيوية وبخاصة شركات صناعة السيارات ومكوناتها.

وقال السبع إن حرب الجمارك بين أمريكا والصين ستضر بكل دول العالم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحًا بأن هذه الحرب ستتسبب في ارتباك سلاسل التوريد والخدمات الخاصة بمكونات الإنتاج وقطع الغيار.

أضاف السبع في تصريح لـ"مصراوي"، أن تأثير الرسوم الجمركية بين الدولتين الأمريكية والصينية قد لا تظهر نتائجها الآن على الأسواق ومن بينها المصري، ولكنها ستظهر على المدى المتوسط أو البعيد في حال استمرارها.

وأردف أن الصين كانت تعتمد على تصدير ملايين السيارات إلى أمريكا سنويًا، بينما كانت تصدر أمريكا سياراتها إلى أوروبا، ومع هذه الزيادة المضطردة بالرسوم ستتقلص أعداد السيارات المصدرة بشكل كبير.

وتابع أن شركات السيارات ستكون أمام أحد خيارين، إما أن تقلل عدد السيارات التي يتم إنتاجها وترفع التكلفة على المشتري، أو أن تبقي على الإنتاج كما هو ولكن مع تصدير باقي الكميات للدول المجاورة بأسعار أقل.

ورجح عضو شعبة السيارات المصرية أن تعتمد غالبية شركات صناعة السيارات على الخيار الأول والذي يقضي بتخفيض الإنتاج مع رفع أسعار المستهلك، وذلك في حال طال أمد الحرب لفترة طويلة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي قرر، الخميس، تعليق الرسوم الجمركية عن غالبية الدول التي شملها القرار لمدة 90 يومًا، فيما رفع الرسوم على الصين إلى 125%، ما دفع الصين للإعلان عن رسوم انتقامية بنسبة 84% على الواردات الأمريكية.

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