خلال أيام.. رينو كارديان الجديدة كليًا تنطلق بمصر لأول مرة

كتب - محمد جمال:

تستعد شركة "EIM" المصرية العالمية للسيارات وكيل علامة رينو التجارية في مصر، للكشف عن رينو كارديان الكروس أوفر موديل 2025 الجديدة كليًا بالسوق المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز المواصفات العالمية لرينو كارديان:

تقدم رينو كارديان الجديدة عالميًا بمحرك 3 سلندر سعة 1.0 لتر تربو بقوة 120 حصان وعزم دوران 200 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات مزدوج القابض مع ذراع نقل حركة إلكتروني، وتتسارع من 0 إلى 100 في أقل من 10 ثوانٍ وتصل لسرعة قصوى 185 كم/ساعة.

تأتي رينو كارديان الجديدة بطول 4,119 ملم وتعتمد على قاعدة عجلات بطول 2,604 ملم.

تأتي رينو كارديان الجديدة كليًا بالسوق المصري بعددا من التجهيزات منها شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصات توفر المعلومات، مع شاشة وسائط متعددة عائمة بقياس 8 بوصات تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا.

تقدم رينو كارديان بتجهيزات من الأمان المتطورة منها، الوسائد الهوائية الأمامية والخلفية، ونظام ABS، ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ونظام الطوارئ التلقائي، ونظام المساعدة على الطريق والتحكم في الاستقرار، ونظام مراقبة النقطة العمياء ونظام كاميرا متعدد الرؤية، ونظام الدخول والتشغيل بدون مفتاح، ومساعد الركن الذكي.

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