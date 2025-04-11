أسعار ومواصفات كوبرا فورمينتور الجديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي لعلامة كوبرا الإسبانية في مصر، سيارتها فورمينتور الكروس أوفر الرياضية بفئتين من التجهيزات خلال شهر أبريل الجاري.

تتوفر كوبرا فورمينتور كروس أوفر الجديدة بسوق السيارات المصري بفئتين من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من 2.550.000 جنيه، والثانية سعرها 2.580.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كوبرا فورمينتور الجديدة بالسوق المصري:

تقدم كوبرا فورمينتور الكروس أوفر ذات السقف المسحوب ومظهر الكوبيه بطول 4.45 مترًا من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.68 مترًا مع عرض 1.83 مترًا وارتفاع 1.52 مترًا.

تعتمد فورمينتور على محرك 4 سلندر تربو سعة 2000 سي سي بقوة 190 حصان وعزم 320 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة وناقل حركة DSG ثنائي التعشيق 7 سرعات ودفع أمامي للعجلات، وتنطلق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.5 ثوان حتى سرعة قصوى 218 كم/س.

جهزت فورمينتور قياسياً بأنظمة ABS وEBD مع دعم الفرامل والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC ومراقبة ضغط الإطارات و7 وسائد هوائية بجانب حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا تدعم نظام الركن الذاتي.

تأتي فورمينتور قياسيًا بمصابيح LED أمامية وخلفية وسقف بانورامي وجنوط قياس 19 بوصة بلون أسود وفضي بالإضافة لحساسات للإضاءة والمطر وضم كهربائي للمرايا الجانبية وحساسات لفتح الحقيبة الخلفية عبر حركة الأرجل.

جهزت المقصورة بشاشة للعدادت الرقمية وأخرى وسطية قياس 10 بوصة تدعم نظام صوتي من 9 سماعات و4 منافذ USB C فضلاً عن تسخين لعجلة القيادة الجلدية والمقاعد الأمامية ذات التحكم اليدوي ودعم القطنية مع اختيار لمقاعد كهربائية رياضية بذاكرة ولون أسود أو بترولي وشعار كوبرا المضاء على أعتاب الأبواب.

يأتى ذلك بالإضافة لنظام اختيار وضعية القيادة وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي وإضاءة داخلية محيطية وخاصية إيقاف عمل المحرك تلقائياً أثناء التوقف المؤقت.

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