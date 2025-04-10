تراجع كبير بأسعار هيونداي بايون 2022 المستعملة.. تعرف على معدَّل الانخفاض

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار والهدوء النسبي بالإضافة إلى وجود عروض وتخفيضات على عدد من السيارات الجديدة، ما دفع العديد من المستهلكين العازفين عن الشراء للتفكير مجددًا في شراء ولو سيارة مستعملة.

وأثر التراجع بأسعار العديد من السيارات الجديدة على سوق المستعمل، ومن الطرازات التي يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء هيونداي بايون 2022 ومتوسط أسعارها حاليًا 850 ألف جنيه فيما كانت تباع خلال الأشهر الماضية بمتوسط مليون و 100 ألف جنيه.

ويمكن من خلال الموضوع التالي التعرف على المواصفات التفصيلية لهيونداي بايون:

تقدم سيارة هيونداي الجديدة في مصر بطول 4.180 مم، وعرض 1.551مم، وارتفاعها 1.500 مم، وتبلغ مساحة التخزين الخلفية (الشنطة) 411 لترًا مكعبًا.

تعتمد سيارة هيونداي على سواعد محرك 1400 سي سي بقوة 100 حصان، 134 نيوتن. متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تمتلك سيارة هيونداي مواصفات أمان قياسية تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD، ونظام الاتزان الإلكترونيESP ، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC ، وخاصية إيقاف السيارة عند التصادم Front Collision Avoidance.

كما يتوفر بها نظام مراقبة ضغط الإطاراتTPMS وجهاز تحذير المسافات الخلفية والأمامية، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم ECM ، وتحذير من اصطدام النقطة العمياء Blind Spot Collision Warning ، ومساعد الحفاظ على المسار Lane Keeping Assist.

مقصورة بايون تأتي، بشاشة معلومات أمام السائق قياس 10.25 بوصة، تكييف هواء اوتوماتيكي مع مزيل ضباب للزجاج الامامي، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، ونظام التعرف على الصوت، مثبت سرعة وحساس إضاءة ومطر أوتوماتيكي، ومفتاح ذكي مع إمكانية إدارة المحرك عن بُعد، وشاحن لاسلكي للهاتف.

تجهيزات السيارة تشمل إضاءة أمامية نهارية LED، وإضاءة إرشادية LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED، وإضاءة خلفية HMSL LED، ومصابيح ضباب خلفية، وإضاءة LED للمصابيح الأمامية، وفوانيس LED خلفية، بالإضافة الى توافر بايون بألوان ثنائيةTwo-Tone Body Color للفئات الأعلى.

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