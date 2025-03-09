تخفيضات تصل إلى 175 ألف جنيه على سيارات كيا.. وتعويض المشترين السابقين

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، تخفيض أسعار كيا إكسيد وسبورتاج الجديدتين موديلات 2025 بقيم تتراوح بين 50 إلى 175 ألف جنيه.

وأشارت الشركة في بيان لها، أنه قد قررت تعويض جميع عملائها الذين استلموا سياراتهم بالسعر الرسمي وفقًا لآخر قائمة أسعار بالجنيه المصري اعتبارًا من الأول من فبراير، وذلك من خلال تقديم خدمات صيانة مجانية.

تطبق الأسعار الجديدة من اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات كيا الجديدة:

كيا إكسيد

تراجعت أسعار كيا إكسيد كروس أوفر 2025 بقيمة 50 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها خلال الشهر الجاري من مليون و400 ألف جنيه للفئة الأولى، مليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية، والأعلى تجهيزًا سعرها مليون و600 ألف جنيه.

كيا سبورتاج

تبدأ أسعار كيا سبورتاج الجديدة موديل 2025 في السوق المصري من مليون و800 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و920 ألف جنيه للفئة الثانية، و2 مليون و25 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الرابعة من السيارة أصبح سعرها الجديد 2 مليون و150 ألف جنيه، و2 مليون و275 ألف للفئة الخامسة.

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