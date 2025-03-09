بعد خروج فورد من مصر.. كم يبلغ سعر "فوكاس" كسر زيرو موديل 2023

كتب - محمد جمال:

قبل أيام، أعلنت شركة فورد موتورز كومباني، التوقف عن بيع سياراتها في السوق المصري، في خطوة وصفتها الشركة الأمريكية بالاستراتيجية والتي تعكس توجهات جديدة للشركة بأسواق المنطقة والعالم.

وفي السياق تعهدت شركة جميل موتورز، الوكيل الرسمي لعلامة فورد بمصر، بمواصلة تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار والدعم الفني وخدمات ما بعد البيع لمالكي سيارات العلامة الأمريكية.

ومع خروج فورد من السوق المصري تتواجد عدد من السيارات للعلامة الأمريكية بالسوق المصري عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت؛ ومن ضمن هذه الطرازات فورد فوكاس.

تباع فورد فوكاس موديل 2023 عبر مواقع بيع المستعمل بمتوسط سعري مليون و200 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات فورد فوكاس بالسوق المصري:

فورد فوكاس مزودة بمحرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، تربو، يولد قوة 120 حصان، عزم أقصى 151 نيوتن.متر بين 1400 و4500 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، تتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم/س خلال 11 ثانية، تستهلك في المتوسط 4.7 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تأتي فوكاس الجديدة بمواصفات أمان قياسية تشمل 6 وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، مع نظام الثبات الالكتروني ESP، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، نظام المساعدة على المرتفعات HA، تحذير من التصادم الخلفي، كاميرا الرجوع للخلف، مساعد الركن الذكي.

مقصورة فوكاس مزودة بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر تطبيقات أبل كاربلاي Apple CarPlay وأندرويد أوتو Android Auto مع نظام توصيل لاسلكيًا، مرايات ضم جانبيه، تشغيل وإيقاف محرك السيارة بضغطة زر، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

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