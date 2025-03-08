لادا جرانتا موديل 2022 بـ 440 ألف جنيه.. تفاصيل

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري "المستعمل" و"الزيرو" في هذه الأوقات خاصة خلال شهر رمضان الكريم حالة من استقرار والهدوء، مع موجات تراجع كبيرة بأسعار السيارات الزيرو.

ويبحث خلال هذه الأوقات فئة من المشترين عن الطرازات الاقتصادية الحديثة الرخيصة المتوفرة حاليًا للشراء عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت، وتعد لادا جرانتا واحدة ضمن هذه الطرازات.

تباع لادا جرانتا موديل 2022 كسر زيرو بمتوسط سعري 440 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات لادا جرانتا التفصيلية المتاحة بالسوق المصري:

أداء لادا جرانتا

زودت جرانتا بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي موزعة على 4 سلندرات لتوليد قوة 90 حصان وعزم 140 نيوتن.متر عند 3800 دورة/الدقيقة في النسخة ذات ناقل الحركة المانيوال الذي يعمل 5 سرعات بينما استخرج في الفئات الأعلى قوة 98 حصان وعزم 145 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

أبعاد لادا جرانتا

قدمت لادا جرانتا بطول 4.26 متر من ضمنه 2.47 متر لقاعدة العجلات بينما بلغ العرض 1.70 متر مع ارتفاع 1.50 متر.

وسائل أمان لادا جرانتا

جهزت فئة جرانتا القياسية نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع دعم الفرامل BAS ووسادة هوائية للسائق بينما زادت الفئات الأعلى بوسادة هوائية إضافية للراكب الأمامي.

تجهيزات لادا جرانتا

أتت أولى فئات جرانتا بتجهيزات تشمل زجاج كهربائي أمامي وقفل مركزي للأبواب وزجاج خلفي مظلل ونظام صوتي يدعم منفذ USB بجانب جنوط حديدية قياس 14 بوصة وتعديل لمستوى ارتفاع الإضاءة الأمامية.

بينما زادت الفئة الأعلى تجهيزا بخاصية بلوتوث لتوصيل الهواتف وتكييف هواء أوتوماتيكي ونظام إنذار ضد السرقة ومصابيح ضباب أمامية وإشارات بمرايا جانبية.

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