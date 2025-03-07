نظام دفع هجين لفولكس فاجن Multivan و New California

فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن عن تجهيز سيارتيها Multivan و New California بنظام دفع هجين Plug-in.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نظام الدفع الهجين يتألف من محرك احتراق داخلي ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 180 كيلووات/245 حصان، مشيرة إلى أن جهود نظام الدفع الهجين تتضافر مع نظام الدفع الرباعي.

ويتولى تغذية المحركين الكهربائيين بطارية سعة 7ر19 كيلووات ساعة، والتي تصل إلى مدى السير 95 كلم في الموديل Multivan eHybrid 4Motion و91 كلم في الموديل New California eHybrid 4Motion.

وتشتمل باقة التجهيزات على نظام مكيف هواء فائق، والذي يتيح تهوية وتبريد أو تدفئة المقصورة الداخلية للسيارة.

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