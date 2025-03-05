القائمة الكاملة لأسعار رينو بعد تراجع أرخص سياراتها 100 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

كشفت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، عن أحدث قوائمها الرسمية والتي شهدت تراجع أسعارها سيارتها تاليانت 100 ألف جنيه بينما استقرت أسعار باقي طرازات العلامة بمصر.

تضم علامة رينو 6 سيارات جديدة بمصر خلال الشهر الجاري تتنوع ما بين SUV وسيدان وفان، وتبدأ أسعارها من 799 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات رينو بمصر:

رينو داستر

تقدم داستر بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.190.000 جنيه للفئة الأولى، و1.240.000 جنيه للفئة الثانية و1.290.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

رينو أوسترال

تقدم رينو أوسترال في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,590,000 جنيه للفئة الأولى Evolution، و1,770,000 جنيه للفئة الثانيةTechno، و1,880,000 جنيه للفئة الثالثةIconic، و1,990,000 جنيه للفئة الرابعةEsprit Alpine، و2,020,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزاEsprit Alpine Black edition.

رينو ميجان

تبدأ أسعار رينو ميجان الجديد خلال يناير من 1,199,000 جنيه للفئة الأولى فيجن، والفئة الثانية ديناميك بسعر 1,400,000 جنيه، والفئة الثالثة سجنتشر 1,500,000 جنيه، والفئة الرابعة ديناميك تيربو بسعر 1,510,000 جنيه، والفئة الخامسة إنتينس تيربو 1,520,000 جنيه، والفئة السادسة سجنتشر تيربو بسعر 1,580,000 جنيه، والفئة السابعة سعرها 1,600,000 جنيه، والثامنة سعرها 1,610,000 جنيه والأخيرة سعرها 1,750,000 جنيه.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت الجديدة خلال يناير الجاري بسعر رسمي يبدأ من جديد يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى فيجن، والفئة الثانية 799 ألف جنيه.

رينو إكسبريس

تتوفر رينو إكسبريس الجديدة بسعر رسمي 970 ألف جنيه.

رينو ماستر فان

تتوفر رينو ماستر فان الجديدة بسعر رسمي مليون 750 ألف جنيه.

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