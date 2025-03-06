قائمة بأسعار سيارات هيونداي المستوردة والمجمعة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية بمصر، 7 سيارات جديدة لعلامة هيونداي بالسوق المحلي تبدأ أسعارها من 795 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

تتنوع السيارات التي تقدمها هيونداي بمصر بين سيدان عائلية وSUV رياضية متعددة الاستخدامات، ومن تتنوع بين "بنزين" و"هجين" و"كهربائية".

ويمكن من خلال الآتي التعرف على سيارات أسعار ومواصفات هيونداي بمصر وأسعارها الرسمية:

هيونداي أكسنت RB

تتوفر هيونداي أكسنت أر بي سيدان العائلية موديل 2025 بخمس فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 795 ألف جنيه للفئة الأولى، و825 ألف جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة تباع خلال فبراير الجاري بـ870 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ890 ألف جنيه، بينما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزا تباع بـ925 ألف جنيه.

تقدم أكسنت RB من هيونداي في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 125 حصان وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر، وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

هيونداي إلنترا AD

تعد السيارة إلنترا AD سيدان العائلية أحدث الطرازات التي تصنعها هيونداي في مصر، إذ بدأ إنتاجها محليًا في منتصف عام 2024 الماضي.

تقدم إلنترا AD موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 990 ألف جنيه، والفئة الثانية بمليون و70 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بمليون و175 ألف جنيه.

تعتمد النسخة المصرية من هيونداي إلنترا AD على سواعد محرك 1600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

تتميز FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة.

هيونداي توسان

تتوفر توسان الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال مارس الجاري بأسعار تبدأ من مليون و790 ألف جنيه للفئة القياسية BLAZE ومليون 900 ألف جنيه للفئة REDLINE، والفئة NIGHT تباع بـ2 مليون و100 ألف جنيه، و2 مليون و250 ألف جنيه للفئة BLACK DIAMOND، و2 مليون و425 ألف جنيه للفئة N LINE التي تعمل بنظام الدفع الكلي (AWD).

تعتمد توسان Facelift الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI بقوة 180 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

هيونداي إلنترا CN7

تتوفر إلنترا CN7 الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و530 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 700 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الأعلى تجهيزًا من السيارة قدمت مقابل مليون و 930 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي النترا CN7 الجديدة على محرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 126 حصان، وأقصى عزم دوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

تمتلك إلنترا CN7 عدد من مواصفات الأمان والسلامة تتدرج في فئاتها، وتضم الفئة الأعلى منها العديد منها مثل الفرامل المضادة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الإتزان الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HAC.

هيونداي سانتافي

تبدأ أسعار Santa Fe الجديدة من 3 مليون و350 ألفا جنيه للفئة الأولى Executive RWD، والفئة الثانية Calligraphy AWD سعرها 3 ملايين و900 ألفا.

تأتي سانتافي بمحرك هجين 1.6 هايبرد تربو بقوة 235 حصان عند 5,600 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 367 نيوتن متر بين 1,000 و4,100 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة 6 سرعات AT AWD دفع رباعي أو AT 2WD دفع خلفي.

هيونداي IONIQ 6

تتوفر هيونداي IONIQ 6 بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى Connect plus، والفئة الثانية EXTREME بـ3 ملايين و150 ألف جنيه، والفئة الثالثة EXTREME بـ3 ملايين و350 ألف جنيه.

توفر سيارة IONIQ 6 الجديدة اعتمادًا على بطاريتها التي تأتي بقدرة 77.4 كيلوواط/ساعة مدى سير يصل إلى 614 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

تستطيع هيونداي IONIQ 6 أن تتسارع من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في خلال 5.1 ثانية، فيم تصل سرعتها القصوى 185 كم في الساعة.

ويمكن أن يتم شحن بطارية سيارات هيونداي الجديدة حتى 80% بواسطة شاحن سريع خلال 18 دقيقة في المتوسطة.

هيونداي ستاريا

تباع ستاريا HEV الهجينة المتاحة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 3.790.000 جنيه.

تعتمد ستاريا على بمحرك Smartstream G1.6 بنزين يعمل بالحقن المباشر مع شحن توربيني (T-GDi)، مع عزم دوران 27.0 KGF/M وقوة 160 حصان.

تتوفر ستاريا بنظام فرامل ABS مضاد للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، نظام الاتزان الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وخاصية إيقاف السيارة بعد التصادم، ووسائد هوائية للسائق – والراكب الامامي.

اقرأ أيضًا:

بفارق 69 ألف جنيه| تشتري رينو تاليانت الأوروبية أم بروتون ساجا المحلية؟

القائمة الكاملة لأسعار رينو بعد تراجع أرخص سياراتها 100 ألف جنيه

شيري تيجو 8 برو بعد التخفيض.. أبرز منافسيها بقطاع الـSUV بمصر