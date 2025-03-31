سوزوكي سويفت 2025 هاتشباك يابانية موفرة للوقود – تعرف عليها

كتب - محمود أمين:

تقدم سوزوكي سويفت الهاتشباك موديل 2025 في السوق المصري. وتأتي في فئة تجهيزات واحدة، بسعر رسمي يبلغ 850 ألف جنيه، نستعرض مواصفاتها فيما يلي:

تعتمد سوزوكي سويفت الجديدة على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، قادر على إنتاج قوة 81 حصانًا و111 نيوتن متر من العزم، ويعمل مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

وعلى الرغم من حجمها الصغير، فإن سويفت قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 165 كم/س، مع استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 3.8 لتر لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية.

أما بالنسبة لأبعاد السيارة، فهي تأتي بطول 3.860 ملم وعرض 1.735 ملم وارتفاع 1.520 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.450 ملم، مما يوفر مساحة جيدة داخل المقصورة مع الحفاظ على حجم صغير يناسب المدن.

وفيما يخص تجهيزات الأمان، تأتي سوزوكي سويفت مزودة بعدد من الأنظمة الحديثة، مثل وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

كما تحتوي على كاميرا خلفية ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، بالإضافة إلى دعم التوازن عند صعود المرتفعات HSA.

أما بالنسبة للمميزات التكنولوجية، فإن سويفت الجديدة تقدم إضاءة خلفية LED، وتكييف أوتوماتيك، ونظام بلوتوث، فضلاً عن مفتاح ذكي وتشغيل المحرك عبر الزر.

تضم السيارة أيضًا شاشة وسطية بقياس 7 بوصة تدعم تقنيتي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى مرآة كهربائية قابلة للطي.

تعد سوزوكي سويفت 2025 من السيارات المدمجة التي تجمع بين الكفاءة في استهلاك الوقود والقدرة على التعامل مع مختلف ظروف القيادة، مما يجعلها خيارًا مميزًا لمن يبحثون عن سيارة يابانية اقتصادية في مصر.

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